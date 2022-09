Avec "Bardo" , Inarritu offre un hommage intime à son pays, le Mexique

Noureddine Bikr n’est plus



Le comédien marocain Noureddine Bikr est décédé vendredi à l’âge de 70 ans, suite à un long combat avec la maladie. Natif de Casablanca, il a fait ses débuts de comédien dans les années 90 au sein de la troupe «Masrah Al Hay». La pièce « Charrah Mallah » fait partie de ses meilleures prestations théâtrales. De même qu’il a participé à de nombreux feuilletons et sitcoms, dont « Serb Al Hamam » avec l’acteur et réalisateur Rachid El Ouali, en 1998. En ces douloureuses circonstances, nous tenons à présenter nos condoléances les plus attristées à la famille du défunt. Puisse Dieu avoir l’âme du regretté en Sa Sainte Miséricorde. Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.



Colourful World



La septième édition de l’exposition culturelle «Colourful World» de Beijing a démarré, jeudi dans la capitale chinoise, avec la participation d’une trentaine de pays, dont le Maroc. Un pavillon marocain a été aménagé à cette occasion dans l’enceinte du vaste centre d’expositions du Shougang Park de la capitale, présentant le patrimoine culturel, civilisationnel et touristique du Maroc.



Des objets de l’artisanat marocain, des brochures touristiques et d’autres documentations sont présentés aux visiteurs qui viennent s’enquérir sur place des principales destinations touristiques du Royaume.



L’exposition vise, selon ses organisateurs, à promouvoir le dialogue civilisationnel et les échanges culturels entre la ville de Beijing et le reste du monde. Elle vise aussi à renforcer les relations amicales entre la Chine et les pays du monde, en particulier les pays concernés par l’initiative «La Ceinture et la route».