Automobile : Les ventes grimpent de 22,01% en novembre 2023

Les ventes de voitures neuves au Maroc se sont établies à 13.772 unités en novembre 2023, en croissance de 22,01% comparativement au même mois de l'année écoulée, selon l'Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM).



Par segment, le nombre des nouvelles immatriculations de véhicules particuliers (VP) s'est situé à 12.021 unités, en augmentation de 21,36% et celui de véhicules utilitaires légers (VUL) a progressé de 26,61% à 1.751 unités, précise l'AIVAM qui vient de publier ses statistiques mensuelles sur le marché automobile marocain.



La marque "Dacia" domine le segment des VP, avec une part de marché de 23,58%, soit 2.834 unités écoulées en novembre dernier, suivie de Renault qui a vendu 2.148 unités (part de marché de 17,87%) et de Peugeot (1.147 unités et 9,54% de part de marché), fait savoir la même source.



Pour ce qui est du segment VUL, Renault a écoulé 572 unités (32,67% de part de marché), devant FIAT qui a vendu 253 véhicules (14,45% de part de marché) et DFSK (250 unités et 14,28% de part de marché), rapporte la MAP.



Côté premium, Audi a atteint une part de marché de 3,04% avec 365 voitures vendues, devançant BMW (une part de marché de 2,53% et 304 unités) et Mercedes-Benz (une part de marché de 1,66% et 200 unités).



Pour sa part, Porsche a écoulé 30 unités en novembre 2023, en croissance de 20% en glissement annuel, tandis que les ventes de Jaguar ont reculé de 7,14% à 13 voitures.



Durant les onze premiers mois de 2023, les ventes de voitures neuves au Maroc ont diminué de 0,9% à 143.986 unités. Dans le détail, le segment VP a affiché une hausse de 0,42% à 129.431 voitures, tandis que celui des VUL a enregistré un repli de 11,22% à 14.555 unités.