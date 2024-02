Automobile : Les ventes de voitures neuves en hausse de 6,63% en janvier 2024

Les ventes de voitures neuves au Maroc se sont établies à 12.084 unités en janvier 2024, en croissance de 6,63% comparativement au même mois de l'année écoulée, selon l'Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM).



Par segment, le nombre des nouvelles immatriculations de véhicules particuliers (VP) s'est situé à 11.074 unités, en augmentation de 5,54% et celui de véhicules utilitaires légers (VUL) a progressé de 20,24% à 1.010 unités, précise l'AIVAM qui vient de publier ses statistiques mensuelles sur le marché automobile marocain.



La marque "Dacia" domine le segment des VP, avec une part de marché de 34,22%, soit 3.790 unités écoulées en janvier dernier, suivie de "Renault" qui a vendu 1.522 unités (part de marché de 13,74%) et de "Hyundai" (1.051 unités et 9,49% de part de marché), fait savoir la même source.



Pour ce qui est du segment VUL, "Renault" a écoulé 273 unités (27,03% de part de marché), devant "DFSK" qui a vendu 148 véhicules (14,65% de part de marché) et "Ford" (141 unités et 13,96% de part de marché).



Côté premium, "Audi" a atteint une part de marché de 3,31% avec 366 voitures vendues, devançant "BMW" (une part de marché de 1,63% et 180 unités) et "Mercedes-Benz" (une part de marché de 2,25% et 249 unités).



Pour sa part, "Porsche" a écoulé 56 unités en janvier 2024, en croissance de 0,51% en glissement annuel, alors que les ventes de "Jaguar" ont avancé de 0,1% à 11 voitures.