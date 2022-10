Automobile : Le Maroc face aux nouveaux virages

Basée essentiellement sur l'export, l'industrie automobile marocaine qui fait face à de nouveaux défis nés des révolutions numériques et écologiques, se doit d'agir pour tirer le meilleur parti des mouvements de restructuration de par le monde et décider de son meilleur positionnement stratégique. Cette industrie automobile ne cesse de cumuler les succès, notamment en termes de production et d'exportation, en dépit d'une conjoncture délicate marquée particulièrement par une pénurie de certains intrants, due notamment au bouleversement des chaînes de production mondiales. Les derniers chiffres de l'Office des changes le montrent bien, puisque les ventes du secteur automobile ont dépassé les 66,7 milliards de dirhams (MMDH) à fin août de cette année, soit une progression significative de 29,3%. Ces exportations atteignent leur niveau le plus haut durant la même période au cours des cinq dernières années. Dans le détail, cette hausse a concerné les ventes du segment de la construction (+47,3%) et celles du segment du câblage (+16,7%). En revanche, les exportations du segment de l'intérieur véhicules et sièges ont accusé une baisse de 2,5%. "La structuration du système industriel national de l’automobile en écosystèmes denses, associée aux mesures prises au cœur de la crise sanitaire et aux dispositifs du Plan de relance industrielle 2021- 2023 ont permis cette résilience et autorisent le Maroc à rester optimiste en maintenant les objectifs de croissance des exportations et d’atteinte d’un taux d’intégration du secteur de 80%", a commenté Hicham Sebti, professeur en sciences de gestion et directeur Euromed business School. La question de la pénurie est probablement un problème conjoncturel qui devrait s'ajuster via les mesures prises par les banques centrales pour ralentir les machines économiques et la montée en charge des nouvelles capacités de production des matières premières et des produits manufacturés au niveau mondial, a relevé M. Sebti, avant de préciser que le vrai sujet pour l'industrie automobile marocaine est celui des choix en matière de positionnement stratégique dans la nouvelle industrie de la mobilité. S'agissant des enjeux pour le Maroc dans ces opérations de relocalisation opérées par des géants mondiaux de l'automobile, l'expert a fait observer qu'un nombre important de multinationales installées dans la région ont adopté un comportement de "flight to safety" en déplaçant leurs activités de la zone de conflit vers des espaces plus stables politiquement, comme le Maroc. "C'est dans ce contexte complexe que le Maroc doit agir pour tirer parti des mouvements de restructuration des chaînes de valeur. Dans un scénario de relocalisation régionale dans lequel les entreprises réagencent leurs systèmes de production et ceux de leurs fournisseurs partenaires autour de chaînes de valeur dédiées à des marchés géographiques régionaux, le Maroc pourra se positionner comme acteur majeur dans un espace Euro-Méditerranée-Afrique à deux conditions", a-t-il affirmé. Premièrement, aux attentes d'attractivité en matière institutionnelle, de ressources humaines, matérielles et énergétiques et deuxièmement en construisant des écosystèmes résilients fondés sur "la redondance" (l'accès à des capacités de fabrication supplémentaires au risque de la surcapacité), "la diversité" (l'accès à plusieurs sources d'approvisionnement) et "la modularité" (l'aptitude à reconfigurer un système et à recombiner des ressources) des systèmes de production. De son avis, le Maroc jouit d'avantages compétitifs qui l'autorisent à revendiquer une position stratégique, notamment dans le cadre de la nouvelle politique européenne de voisinage, citant à cet effet un ensemble d'arguments dont la stabilité, ses efforts en matière de transition verte, ses actions pour instaurer une croissance inclusive ainsi que ses différentes initiatives en matière de transformation numérique. Faisant un focus sur ces transitions soit écologique ou numérique et dont le Maroc peut tirer profit, M. Sebti a expliqué que la première évolution relative à la croissance attendue du marché des véhicules électriques met le sujet de la batterie au cœur de l’organisation du système industriel de l’automobile. Sur ce point, il est revenu sur le récent rapport publié par le Middle East Institutes’s Economics and Energy Program, selon lequel le Maroc pourrait se positionner comme un acteur majeur de la mobilité verte, énumérant à cet effet des avantages compétitifs, à savoir l'existence d'un écosystème industriel structuré autour de grands constructeurs mondiaux engagés dans la transition écologique et la production de véhicules électriques; ainsi que les réserves de minerais critiques à la production des batteries, comme le cobalt, dont dispose le Maroc. Toutefois, notre interlocuteur a estimé qu'il serait inopportun pour le Maroc de tourner le dos à la production de véhicules à moteurs thermiques. Selon lui, si l'Europe a effectivement acté la fin de la vente de moteurs thermiques, ce marché garde un potentiel fort, pour l’équipement des marchés émergents, notamment en Afrique. "Tout l’enjeu pour le Maroc est de faire coexister les deux écosystèmes", a-t-il dit. Et pour relever par ailleurs le défi de la transformation numérique de la mobilité, M. Sebti, a préconisé une convergence industrie – recherche et le développement des dispositifs d’accompagnement et de financement des startup innovantes, devenus plus que jamais essentiels.