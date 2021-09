Automobile: L'écosystème Stellantis franchit une nouvelle étape

L'écosystème Stellantis au Maroc a franchi une nouvelle étape avec la signature, jeudi à Casablanca, d'un nouvel amendement qui renforce les engagements en matière de développement de la filière industrielle automobile dans le Royaume.



Paraphé par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Economie verte et numérique et le Chief Operating Officer Stellantis Moyen-Orient et Afrique, cet amendement a pour objectifs de lancer un nouveau véhicule 100% électrique, développer le tissu fournisseur local avec une croissance du volume d'achats au Maroc de 2,5 milliards d'euros (Md€) en 2023 et une ambition à 3 Md€ en 2025, ainsi que de créer environ 3.000 postes hautement qualifiés d'ingénieurs et techniciens supérieurs en 2022 qui viennent en complément aux 2.500 emplois de production déjà créés à l'usine de Kénitra, rapporte la MAP.



S'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre du partenariat industriel signé en juin 2015 sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, il a aussi pour but de développer la largeur et la profondeur d'intégration locale, avec une compétitivité accrue du sourcing en partenariat avec le Maroc qui soutiendra les efforts d'investissements et assurera la fourniture d'une énergie décarbonée compétitive. "Nous sommes heureux de franchir cette nouvelle étape stratégique dans notre partenariat avec le Royaume du Maroc.



Après avoir dépassé les objectifs fixés en 2015, ce nouvel accord vise à accélérer le développement de la filière automobile marocaine en contribuant à la formation de personnels marocains et en ciblant une compétitivité au meilleur niveau mondial", a dit, à cette occasion, Samir Cherfan, Chief Operating Officer Stellantis Moyen-Orient et Afrique.



Il s'agit de la signature du troisième avenant au contrat de l'écosystème de l'automobile de Stellantis au Maroc, a-t-il rappelé.



De son côté, la directrice des industries automobile au ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie verte et numérique, Kenza El Alaoui, a qualifié la signature de ce nouvel amendement d'étape "stratégique". Elle a, en outre, mis l'accent sur l'objectif de décarbonation, soulignant que Stellantis et ses fournisseurs vont produire leurs véhicules dans des usines qui utilisent l'énergie verte décarbonée.



Cette nouvelle étape s'engage au moment où le groupe Stellantis vient d'annoncer que la production de l'Opel Rocks-e, nouveau véhicule électrique répondant à l'évolution des besoins de mobilité, se fera dans son usine de Kénitra au Maroc, au côté de la Citroën AMI.