Automobile : 81.419 unités vendues à fin juin

Les ventes de voitures neuves au Maroc se sont établies à 81.419 unités à fin juin 2023, en repli de 2,88% par rapport à la même période une année auparavant, ressort-il des statistiques mensuelles de l'Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM).



Par segment, le nombre des nouvelles immatriculations de véhicules particuliers (VP) a atteint 74.227 unités au titre des six premiers mois de cette année, en baisse de 1,27%, alors que celui de véhicules utilitaires légers (VUL) s'est chiffré à 7.192 unités (-16,87%), précise l'AIVAM.



La marque "Dacia" domine toujours le segment des VP, avec une part de marché de 23,73%, soit 17.614 unités écoulées à fin juin 2023, suivie de Renault qui a vendu 11.888 unités (part de marché de 16,02%) et de Hyundai (8.969 unités et 12,08% de part de marché), fait savoir la même source.



S’agissant du segment VUL, Renault a écoulé 1.600 unités (22,25% de part de marché), devant DFSK qui a vendu 1.104 véhicules (15,35% de part de marché) et Ford avec 817 unités (11,36% de part de marché).



Pour le seul mois de juin, AIVAM fait état d'une hausse des ventes globales de 3,39 % à 17.394 unités, recouvrant, dans le détail, une hausse de 4,52% avec 15.862 unités vendues pour le segment VP et une baisse de 6,98 % avec 1.532 unités vendues pour le segment VUL.