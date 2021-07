Augmentation de capital par incorporation de réserves de la Sothema

La Société de thérapeutique marocaine (SOTHEMA) a annoncé avoir procédé à une augmentation de capital de 180 millions de dirhams (MDH), par incorporation de réserves et ce, suite à l'autorisation de son Assemblée générale extraordinaire tenue en date du 26 mai 2021.



A cet effet, les 1.800.000 actions nouvelles seront attribuées gratuitement aux actionnaires à hauteur d'une action nouvelle gratuite pour une action ancienne, indique SOTHEMA dans un communiqué, publié sur le site web de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



Dans le cadre du détachement du droit d'attribution, la Bourse des Valeurs de Casablanca a procédé, en date du lundi 05 juillet 2021, à l'ajustement du cours de l'action sur la base du cours de clôture de la veille qui était de 4.400 dirhams, précise la même source, ajoutant que le cours de référence ajusté à la suite de cette attribution est de 2.200 dirhams.



La livraison des titres correspondant à cette attribution gratuite sera réalisée jeudi 08 juillet 2021 conformément aux règles en vigueur, fait savoir le communiqué. Ainsi, un investisseur qui détenait le vendredi 02 juillet, "UNE" action qui valait 4.400 dirhams se retrouve avec "DEUX" actions qui valent 2.200 dirhams chacune. Par ailleurs, le split de la valeur nominale des actions constituant le capital social de SOTHEMA sera réalisé le 13 juillet, selon le calendrier fixé, et portera ainsi la valeur nominale de l'action de (100) dirhams à (50) dirhams.



Cette seconde opération doublera aussi le nombre d'actions en circulation. L'objectif de ces deux opérations étant d'améliorer l'attractivité de la valeur SOTHEMA et d'accroitre la liquidité du titre.