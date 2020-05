Aucun nouveau cas enregistré en Tunisie depuis cinq jours

Aucun nouveau malade du Covid-19 n'a été enregistré en Tunisie depuis cinq jours, ont annoncé les autorités tunisiennes qui ont décidé la réouverture vendredi des grandes surfaces commerciales dans tout le pays après un nouvel allègement du couvre-feu.

Dans un communiqué publié tard jeudi soir, le ministère tunisien de la Santé a indiqué avoir enregistré "zéro nouveau cas (de nouveau coronavirus, NDLR) pour le cinquième jour consécutif". Le bilan total des contaminations dans le pays reste ainsi à 1.032 malades dont 45 morts depuis début mars.

Quelque 217 malades sont encore porteurs du virus dont 3 sont hospitalisés, selon la même source.

Au vu du ralentissement de la pandémie en Tunisie, les autorités ont permis la réouverture vendredi de tous les supermarchés et des souks mais ont appelé au respect des mesures d'hygiène.

Mercredi, le président de la République Kais Saied a annoncé un nouvel allègement du couvre-feu nocturne. Ce dernier est désormais en vigueur entre 23H00 et 05H00 (heure locale).

Imposé depuis le 22 mars, le couvre-feu avait déjà été raccourci fin avril de deux heures.

La Tunisie a commencé depuis le 4 mai à lever certaines des strictes mesures de confinement mais les autorités appellent toujours à la vigilance, au respect des règles d'hygiène, de distanciation physique et au port du masque.