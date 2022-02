Aubameyang quitte Arsenal par consentement mutuel

L' attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, dont l'arrivée au FC Barcelone est jugée imminente par la presse espagnole, a résilié son contrat avec Arsenal, a annoncé mardi le club londonien. "Pierre-Emerick Aubameyang a quitté le club par consentement mutuel", a déclaré Arsenal dans un communiqué. Le joueur âgé de 32 ans, sous contrat jusqu'en juin 2023, n'a plus porté le maillot des Gunners depuis qu'il a été sanctionné par le club en décembre dernier. Aubameyang, qui a rejoint Arsenal en janvier 2018, a inscrit 92 buts en 162 apparitions toutes compétitions confondues sous le maillot des Gunners, rappelle le club dans son communiqué. Désigné footballeur africain de l'année en 2015, Aubameyang est passé par l'AC Milan, Dijon, Lille, Monaco et Saint-Etienne avant de signer au Borussia Dortmund en 2013. La presse espagnole a rapporté lundi qu'Aubameyang était en bonne voie pour s'engager avec le Barça, sous la forme d'un contrat de six mois avec une option pour une année supplémentaire. "Nous souhaitons le meilleur à "Auba" pour le prochain chapitre de sa carrière et nous le remercions pour sa contribution à notre club", a ajouté Arsenal dans un communiqué.