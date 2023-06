Atténuation du besoin en liquidité des banques à 69,6 MMDH au premier trimestre

Le besoin en liquidité des banques s’est atténué au titre du premier trimestre 2023, a indiqué Bank Al-Maghrib dans son dernier rapport sur la politique monétaire.



Selon le document, publié à l'issue de la deuxième réunion trimestrielle de son Conseil au titre de l'année 2023, il s’est situé à 69,6 milliards de dirhams (MMDH) en moyenne hebdomadaire au cours du premier trimestre 2023, contre 87,8 MMDH un trimestre auparavant.



L’allégement du besoin en liquidité est justifié par « la hausse des réserves de change de la Banque, induite principalement par l’émission du Trésor sur le marché financier international », a expliqué la Banque centrale.



Suite à cette évolution, Bank Al-Maghrib annonce que « la Banque a ramené le montant de ses injections de 102,5 MMDH à 83,5 MMDH, dont 39,3 MMDH sous forme d’avances à 7 jours, 22,1 MMDH à travers les opérations de pensions livrées, 22 MMDH au titre des opérations de prêts garantis accordés dans le cadre des programmes de soutien au financement de la TPME et 31 millions (MDH) sous forme de swap de change ».



Comme le souligne l’organisme public dans son rapport, c’est dans ce contexte que « la duration moyenne résiduelle des interventions de la Banque est passée de 45,1 jours à 50,4 jours et le taux interbancaire est demeuré aligné sur le taux directeur, se situant à 2,55% en moyenne, niveau intégrant l’effet de la décision du Conseil de la Banque de relever en mars dernier le taux directeur de 50 points de base ».



Toujours selon le rapport de Bank Al-Maghrib, les dernières données disponibles indiquent une nouvelle atténuation du déficit de liquidité bancaire à 66,9 MMDH en moyenne en avril et mai 2023.



De plus, au niveau du marché des bons du Trésor, l’organisme public note que les taux ont poursuivi globalement leur augmentation au premier trimestre aussi bien sur le marché primaire que secondaire.



Après analyse, il ressort également du rapport que « durant les mois d’avril et mai, la tendance haussière des rendements s’est maintenue sur le marché primaire pour les maturités moyennes et longues, tandis que ceux à court terme ont marqué de légères baisses ».



Il est à noter que des évolutions similaires ont été également observées sur le marché secondaire, pour l’ensemble des maturités à l’exception de celles du moyen terme qui ont affiché des taux quasiment inchangés, selon Bank Al-Maghrib.



Dans le même sens, poursuit l’institution publique, « sur le marché de la dette privé, les taux assortissant les émissions des certificats de dépôt ont poursuivi leur hausse au premier trimestre de 2023 ».



En ce qui concerne les taux créditeurs, le rapport de BAM sur la politique monétaire fait état d’une augmentation trimestrielle de 14 points de base à 2,38% en moyenne pour les dépôts à 6 mois et de conditions et note un accroissement du coût de financement des banques de 7 points par rapport au quatrième trimestre 2022.



A ce propos, « les dernières données disponibles relatives au mois d’avril indiquent une baisse mensuelle du taux des dépôts à 6 mois de 6 points de base à 2,43% et une hausse de celui des dépôts à 12 mois de 34 points à 2,92% », a indiqué BAM.



Quant aux taux débiteurs, ils ont connu une augmentation trimestrielle de 53 points de base du taux moyen global à 5,03%, selon les résultats de l’enquête de Bank Al-Maghrib auprès des banques relatifs au premier trimestre de 2023.



D’après le rapport de BAM, «par secteur institutionnel, les taux assortissant les prêts aux entreprises ont progressé de 68 points à 4,98%, reflétant des hausses de 79 points de ceux des facilités de trésorerie et de 43 points de ceux des prêts à l’équipement».



S’agissant des crédits aux particuliers, le document révèle que ceux à la consommation ont progressé de 55 points tandis que ceux à l’habitat ils sont restés quasi-stables.



Alain Bouithy