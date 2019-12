Ateliers de formation sur l'écologie au profit des élèves

L'Académie régionale de l'éducation et de la formation de la région (AREF) de Casablanca-Settat a inauguré, jeudi, des ateliers de formation sur les programmes "Jeunes Reporters pour l'environnement" (JRE) et "Eco-Ecoles".



Un millier d'élèves venant d'établissements scolaires des 16 directions provinciales relevant de l'Académie ont pris part à la première journée consacrée à l'examen des nouveautés du programme JRE et à la discussion autour de la thématique de l'actuelle édition, à savoir "Les éco-gestes pour un environnement sans déchets plastiques".



La représentante de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, Mouna Belbekri, a indiqué que les reporters en herbe peuvent choisir entre l'un des trois principaux genres journalistiques dans la réalisation de leurs travaux, en l'occurrence le reportage écrit, la photographie ou la vidéo, introduite pour la première fois.



La deuxième journée est dédiée, vendredi, au programme "Eco-Ecoles", conçu par la Fondation internationale pour l'éducation à l’environnement (FEE) et déployé au Maroc par la Fondation Mohammed VI, en partenariat avec le département de l’Education nationale, sous la présidence effective de SAR la Princesse Lalla Hasnaa.



De son côté, un responsable de l'Académie, Bouazza Beddouz, a insisté sur l'importance de l'éducation écologique qui constitue un axe important dans la stratégie de la réforme adoptée par le ministère de tutelle pour la période 2015/2030.



Cette initiative, qui épouse l'esprit des politiques nationales en matière de lutte contre la pollution, contribue à la mise en place d'une dynamique au sein des établissements scolaires et l'encouragement des élèves pour adopter un comportement écologique, a-t-il dit.



Pour la chargée de la cellule environnement à l'AREF, Malika Ihrachen, il est nécessaire de mettre en place des actions pour renforcer la participation des établissements scolaires, soulignant que l'Académie a programmé 6 rencontres régionales et 16 réunions provinciales portant sur la thématique de la pollution.



"Jeunes Reporters pour l’environnement" est un programme international développé dans 30 pays à travers le monde qui a pour but de sensibiliser les jeunes au développement durable par la pratique du journalisme. Le concours s'adresse aux jeunes collégiens et lycéens des catégories d’âge entre "11-14 ans", "15-18 ans" et "19-21 ans".



S'agissant du programme "Eco-Ecoles", plus de 1.900 écoles y sont inscrites. Il permet aux écoliers ainsi qu’aux différents acteurs de l’établissement scolaire de construire un projet environnemental concret sur le lieu de vie qu’ils partagent.