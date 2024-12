Assilah: Environ 400 bénéficiaires d’une caravane médico-chirurgicale

Quelque 400 personnes ont bénéficié d’une caravane médicale spécialisée en orthopédie et en chirurgie générale, organisée ce weekend à l’initiative de la Fondation du Forum d'Assilah.



Durant cette caravane médicale de deux jours, organisée en partenariat avec la Clinique internationale de Tanger , la commune d’Assilah et des acteurs de la société civile, un staff médical, composé de quatre chirurgiens spécialisés en orthopédie et chirurgie générale et une équipe d'infirmiers, a dispensé les consultations et examens nécessaires aux bénéficiaires.



Parmi les services de santé dispensés figurent des examens médicaux initiaux, des examens échographiques et radiologiques, et le diagnostic initial de maladies, en plus de la distribution des médicaments nécessaires aux patients.



Il est à rappeler que la Fondation du Forum d'Assilah a organisé en juin dernier, en partenariat avec la Clinique internationale de Tanger et la commune d’Assilah, une caravane médicale spécialisée en chirurgie cardiovasculaire, ayant bénéficié à plus de 300 habitants de la ville.



La Fondation du forum d’Assilah, organisation non gouvernementale d'utilité publique, organise des caravanes similaires dans le cadre de ses activités sociales, qui comprennent la fourniture de soins médicaux, de médicaments et de bourses d'études, en plus d'opérations de circoncision collective et d’aides alimentaires, entre autres.



La Fondation compte également parmi ses activités des formations organisées à Dar Sabah de solidarité notamment au profit d’enfants autistes, en plus de cours de lutte contre l’analphabétisme, de couture et broderie, de langues et d’informatique.