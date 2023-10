Assemblées Annuelles BM-FMI: mettre en avant le rôle du Maroc en faveur du développement en Afrique

Les Assemblées annuelles de la BM et du FMI à Marrakech permettent de mettre en avant le rôle “prépondérant” que joue le Maroc en faveur du développement en Afrique, a souligné le président du Global Policy Institute (GPI), Paolo Von Schirach.



A la faveur de politiques novatrices, le Maroc s’engage dans une dynamique d’investissements sur le continent notamment par l’entremise de ses institutions financières, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, le président du think tank basé à Washington, relevant que le Royaume met son expertise multisectorielle au service de plusieurs pays africains.



Etant l’un des plus grands producteurs et exportateurs d'engrais dans le monde, le Royaume fournit aussi, a-t-il souligné, des conseils aux pays du continent désireux d'optimiser leur productivité agricole.



L’analyste américain a, en outre, mis en exergue le rôle du Maroc dans la promotion des compétences et le développement des capacités des étudiants d’Afrique subsaharienne, notant que nombreux sont les jeunes du continent qui intègrent des universités marocaines pour acquérir une formation de pointe.



“Le Maroc est en mesure de mener, de manière constructive, le continent africain vers l'avenir”, a-t-il encore estimé.