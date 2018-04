Artistes et fans rendent hommage au DJ suédois Avicii

Des milliers de personnes, musiciens et fans ont rendu hommage samedi à Stockholm au prodige suédois Avicii, un des DJs les plus célèbres de la scène électro, au lendemain de sa mort à 28 ans à Oman. Considéré comme l’un des meilleurs DJs au monde, Tim Bergling, de son vrai nom, a été retrouvé sans vie vendredi à Mascate, la capitale du sultanat d’Oman, où il se trouvait depuis quelques jours en vacances avec des amis. Une source policière omanaise a déclaré à l’AFP qu’il “n’y a aucune piste criminelle retenue” pour le décès de la star.

La police de ce pays du Golfe a “toutes les informations sur la mort” du DJ de 28 ans, mais “refuse de les rendre publiques pour des raisons de confidentialité” à la demande de la famille, a poursuivi cette source sous couvert d’anonymat. L’hôtel Muscat Hills Resort à Mascate, où le DJ a séjourné avant sa mort, a indiqué samedi sur Instagram qu’”Avicii semblait vraiment de bonne humeur et s’amusait, il était très amical avec tout le monde”.

De Madonna à David Guetta, les messages d’artistes et d’anonymes ont afflué sur les réseaux sociaux pour saluer la mémoire du jeune Suédois et sa contribution à la “House” dont il était un des représentants les plus écoutés. A l’initiative du DJ/producteur Sebastian Ingrosso et du collectif Swedish House Mafia, plusieurs milliers de personnes, souvent jeunes, se sont rassemblées samedi après-midi sur la place Sergels Torg, dans le centre de la capitale suédoise, où étaient diffusés en boucle ses titres les plus populaires.

“C’était un Mozart moderne”, s’est avancé, ému, Chris Koskela, 61 ans. “Un des plus grands artistes que la Suède ait connus, au niveau de Madonna ou de David Bowie”, a indiqué à l’AFP ce professeur de langues alors que la foule, souvent jeune, dansait sur “Wake me up” ou “Levels”. “Je ne trouve pas de mots. Nous étions des gamins de Suède avec des rêves et Tim nous a inspirés comme il a inspiré des millions d’autres”, a tweeté Sebastian Ingrosso.

Dans la nuit de vendredi à samedi, les clubs de Stockholm ont observé une minute de silence et l’Ericsson Globe, une des plus grandes arènes de Stockholm qu’il avait remplie trois soirs de suite en 2014, a projeté son nom sur sa façade.

A l’époque, rappelle la journaliste spécialisée Annah Björk, responsable de la critique musicale au journal Svenska Dagbladet, Avicii suscitait “l’incompréhension absolue des adultes qui ne voyaient pas comment un type seul poussant des boutons sur son ordinateur pouvait attirer des foules dans le monde entier”. Avicii était notamment connu du grand public pour son tube “Wake Me Up” avec le chanteur Aloe Blacc en 2013.

Le Suédois s’est hissé à deux reprises à la troisième place du classement des meilleurs DJs du monde, en 2012 et 2013, selon “DJ Magazine”, la référence en la matière. Et d’après le magazine Forbes, il avait engrangé 90 millions de dollars (73 millions d’euros) entre 2012 et 2016. Sur Spotify, ses titres affichent près de 600 millions d’écoutes.

“Tellement triste... Tellement tragique”, a commenté la reine de la pop Madonna sur Instagram. Pour la star française David Guetta, “le monde a perdu un musicien incroyablement talentueux” et Wyclef Jean, qui avait travaillé avec lui en 2016, a dit pleurer “un petit frère”.

Au cours de ces dernières années, le Suédois n’avait pas fait mystère de ses problèmes de santé, comme sa pancréatite, due à une consommation excessive d’alcool.

Il avait annoncé en 2016 qu’il se rangeait des platines et ne mixerait plus sur scène. Fils de l’actrice populaire suédoise Anki Lidén, Avicii avait sorti ses premiers titres en 2010 avant de connaître une ascension fulgurante. Son tube “Levels”, sorti en 2011 et construit notamment autour d’un sample de la chanteuse de soul américaine Etta James, lui a notamment valu deux nominations aux Grammys. Son nom de scène venait du mot sanskrit désignant un des cercles de l’enfer bouddhiste, auquel il a rajouté un “i” pour des raisons stylistiques. Il avait publié le 17 avril un tweet: “Merci pour la nomination” de son nouvel EP (extended play) “Avicii(01)” aux Billboard Awards.