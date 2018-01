Arsenal et City en finale de la Coupe de la Ligue anglaise

Arsenal a rejoint Manchester City en finale de la Coupe de la Ligue anglaise en battant 2-1 Chelsea, le champion d'Angleterre en titre, en demi-finale retour, les deux équipes n'ayant pas pu se départager lors du premier acte à Stamford Bridge (0-0).

Les Gunners d'Arsène Wenger, seulement 6e en Championnat à cinq points de la 4e place qualificative pour la Ligue des champions, ont pourtant très mal débuté la rencontre devant leur public d'Emirates Stadium avec l'ouverture du score par Eden Hazard pour les Blues.

L'attaquant belge a pleinement profité des hésitations de Laurent Koscielny pour s'emparer du ballon avant de le glisser entre les jambes du gardien David Ospina (7e).

Ce but n'a, pour autant, pas refroidi l'ardeur des Gunners qui repartaient de l'avant. Sur l'une de leurs offensives, Nacho Monreal reprenait de la tête un corner, le ballon rebondissait sur la tête d'Antonio Rüdiger qui trompait alors son propre gardien (12e).

"En première période, nous avions trop de respect pour Chelsea en leur laissant trop d'espace. Nous avions alors un peu peur de nous frotter à eux. Et nous en avons souffert. Mais en seconde période, nous avons corrigé nos erreurs et pris le contrôle de la partie", a analysé Wenger.

La rencontre lancée à 100 à l'heure, s'est ensuite stabilisée au milieu de terrain même si Alexandre Lacazette s'est procuré une belle occasion de mettre Arsenal devant (23e). Hazard s'est aussi fait remarquer sans parvenir à marquer.

Au retour des vestiaires, Arsenal a pris le contrôle du match et obtenu plusieurs occasions de but par Lacazette, Nacho Monreal ou Jack Wilshere, très applaudi par le public de l'Emirates. Du côté de Chelsea, Hazard reste très remuant sans être efficace.

Lacazette, décidément bien en jambes malgré un manque de réussite, effectuait un centre côté droit, dévié par le malheureux Rüdiger vers Xhaka qui reprenait du pied gauche! C'était le but de la victoire, synonyme de retour à Wembley pour Arsenal, vainqueur de la FA Cup l'an passé.

"Il a de la déception par rapport au résultat", a réagi l'entraîneur des "Blues" Antonio Conte. "Mes joueurs peuvent être satisfaits de leurs efforts. Nous avons essayé de rejoindre la finale mais nous avons été malchanceux avec ces deux buts encaissés", a ajouté le technicien italien.

Mardi, Manchester City et Pep Guardiola ont validé leur ticket pour le rendez-vous de Wembley, le 25 février, en battant 3-2 le modeste Bristol City (D2), confirmant leur succès de l'aller (2-1).

Pep Guardiola, sans trophée lors de sa première saison en Angleterre, une première dans la carrière du technicien catalan, a désormais l'occasion d'y remédier avec la manière, alors que Manchester City se dirige confortablement vers le titre en Premier League.

Bristol, tombeur de Manchester United au tour précédent, n'a pas démérité, mais les larges leaders de la Premier League étaient vraiment trop forts.