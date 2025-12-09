Après les critiques de Trump, les Européens affichent leur solidarité avec Zelensky

Les alliés européens ont affiché lundi à Londres leur solidarité avec Volodymyr Zelensky, qui a souligné n'avoir "aucun droit" de céder à la Russie les territoires réclamés par Moscou.



Les dirigeants français, allemand et britannique se sont réunis un peu moins de deux heures autour du président ukrainien, auquel le président Donald Trump a reproché de "ne pas avoir lu" les dernières propositions américaines. Des propositions dont le contenu n'a pas filtré jusqu'ici.



Le chancelier allemand Friedrich Merz s'est dit lors de la réunion "sceptique" sur "certains détails que nous voyons dans les documents provenant des Etats-Unis". Il n'a pas précisé à quels documents il faisait référence.



Juste avant ces discussions à Londres, un haut responsable au fait des dernières négociations avait indiqué à l'AFP que la question territoriale restait la plus "problématique".

La Russie, qui contrôle plus de 80% du Donbass, veut obtenir l'ensemble de ce territoire, une exigence maintes fois rejetée par Kiev.



"Envisageons-nous de céder des territoires? Nous n'avons aucun droit légal de le faire, en vertu de la loi ukrainienne, de notre Constitution, et du droit international. Et nous n'avons aucun droit moral non plus", a déclaré le président ukrainien lors d'une conférence de presse en ligne à l'issue de la rencontre de Londres.



Avoirs russes gelés



M. Zelensky, qui devait rencontrer la Première ministre italienne Giorgia Meloni à Rome mardi, s'est également entretenu dans la soirée à Bruxelles avec le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, et la cheffe de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.



"L'Union européenne reste inflexible dans son soutien à l'Ukraine", a assuré cette dernière sur X, martelant que "la sécurité de l'Ukraine doit être garantie à long terme comme première ligne de défense de l'Union".



Parmi les autres sujets prioritaires pour l'Ukraine figure la question des "réparations" des dommages de guerre, a rappelé M. Zelensky sur X après ces entrevues.



Un responsable britannique avait confié lundi "espérer voir prochainement des avancées" concernant l'utilisation des avoirs russes gelés en Europe pour financer l'Ukraine. L'UE espère arriver à un accord au prochain sommet européen des 18-19 décembre.



Depuis la présentation d'un plan américain il y a bientôt trois semaines, perçu comme très favorable à la Russie, les puissances européennes alliées de Kiev tentent de faire entendre leur voix et de tempérer celui-ci.



La réunion de Londres a permis "de poursuivre le travail commun sur le plan américain" de paix sur l'Ukraine, "en vue de le compléter avec les contributions européennes, en étroite coordination" avec Kiev, a déclaré la présidence française à l'issue de la rencontre.



Avant ce sommet, le dirigeant britannique Keir Starmer avait assuré qu'il ne "mettrai(t) pas la pression sur le président" Zelensky pour accepter les propositions américaines.

"Le plus important est d'arriver à une cessation des hostilités" et qu'elle soit "juste et durable", avait-il indiqué sur ITV news.



Trump "un peu déçu"



Après une réunion entre Ukrainiens, Américains et Européens à Genève fin novembre, les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner ont été reçus la semaine dernière par le président russe Vladimir Poutine.



Le Kremlin a évoqué certaines avancées, même s'il reste "beaucoup de travail".

Interrogé dimanche lors d'une soirée de gala à Washington, le président des Etats-Unis, qui souffle le chaud et le froid avec Volodymyr Zelensky, a une nouvelle fois critiqué son homologue ukrainien.



"Nous avons donc parlé au président Poutine, nous avons parlé aux dirigeants ukrainiens - notamment Zelensky, le président Zelensky - et je dois dire que je suis un peu déçu que le président Zelensky n'ait pas encore lu la proposition", a lancé M. Trump, qui s'est montré très proche de Moscou depuis qu'il est revenu à la Maison Blanche il y a près d'un an.