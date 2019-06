Approbation de cinq projets d’investissement à El Jadida pour un montant de 683 millions de dirhams

La commission locale de l’investissement de la province d’El Jadida a approuvé, récemment, 5 projets d'une valeur de 683 millions de dirhams devant générer 110 postes d'emploi directs et 560 autres indirects.

Les secteurs concernés sont l’industrie, les énergies renouvelables, le commerce, le sport et le logement social, a-t-on indiqué au terme de la dernière réunion de la commission, qui poursuit ses efforts de dynamisation de l’investissement et de création d’emplois.

Tout en mettant en exergue le travail accompli par les collectivités territoriales, le gouverneur de la province, Mohamed El Guerrouj, a salué les efforts déployés par l'Agence urbaine et les services déconcentrés pour le soutien des porteurs de projets, l'encouragement et la promotion de l'investissement, en tant que vecteur fondamental du développement économique local, d'atténuation du chômage et de réduction des disparités spatiales et sociales, rapporte la MAP.

Au total huit projets d'une valeur d'environ 754 millions de dirhams et près de 700 postes d’emplois directs et indirects ont été présentés à la commission locale de l’investissement, réunie sous la présidence du gouverneur de la province et avec la participation des présidents des collectivités territoriales et des chefs des services extérieurs concernés.

La commission a convenu, au cours de cette réunion, d'assurer l'accompagnement de deux projets par un comité tripartite composé de l’Agence urbaine, du centre d'investissement et de la division provinciale de l'urbanisme, en vue de les mettre en adéquation avec les règlements en vigueur et les soumettre à la prochaine session.

Le gouverneur de la province s’est, ainsi, félicité de l'action menée par le comité tripartite (Guichet unique), qui a traité, l'année dernière, 2.477 dossiers de construction, de lotissement et de coopératives d'habitat, dont 575 grands projets.