Appel à intégrer l'IA dans le parcours universitaire des étudiants

Des experts ont appelé, jeudi à Rabat, à intégrer l’intelligence artificielle (IA) générative dans le parcours universitaire des étudiants afin d’élargir les horizons professionnels.



Lors d’un panel organisé dans le cadre de la 9è édition de la Caravane de l'emploi de l’École marocaine des sciences de l'ingénieur (EMSI) sous le thème "Intelligence artificielle générative: nouvelles perspectives sur le marché du travail", les participants ont affirmé que l’IA générative est désormais incontournable dans les programmes d’étude, dans la mesure où elle offre de nouvelles opportunités d’emploi et joue un rôle majeur dans l’élargissement des champs d’activité, avec à la clé de solides compétences et une diligence dans l’accomplissement des tâches professionnelles.



A cette occasion, Taoufik El Kabir, architecte Data, a indiqué que l’IA générative constitue un atout pour l'amélioration de la productivité des entreprises et la simplification de certains métiers à la faveur de l’automatisation, le stockage des informations et la promptitude dans l’exécution des tâches, mettant l'accent sur la nécessité d’utiliser cette intelligence à bon escient et d'enrichir les connaissances en matière de nouvelles technologies.



De son côté, Charifa Souissi, manager Data et Analytics, a relevé que l’IA permet d’explorer profondément l’écosystème de la Data et de s’ouvrir sur un monde où règnent l’épanouissement et la technicité, notant que toute personne, avec ou sans connaissances préalables, est en mesure de s’y immerger et se frayer un chemin vers la maîtrise de ces outils.



Pour sa part, Salim Bentaleb, Engineering team manager, a tenu à rappeler l’impératif d'intégrer dans les programmes d’étude, des ingénieurs tout particulièrement, des cours et des formations permettant d’acquérir des compétences en matière d’IA, notamment sur fond d’un marché en constante évolution et dans un contexte marqué par l’émergence de nouveaux métiers.



Intervenant également à ce panel, Soufiane Sabour, Team lead big Data, a incité les jeunes diplômés à adapter leurs acquis aux exigences du marché du travail et à faire un travail d’anticipation en vue de se projeter dans l’avenir, s’affranchir des difficultés tout au long du parcours professionnel et améliorer la productivité.



Organisée sous l'égide du ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, la Caravane de l’Emploi a débuté son parcours à Casablanca le 19 décembre 2023, s'est poursuivie le 6 janvier 2024 à Marrakech et clôturera son périple à Tanger le 25 janvier.



Chaque année, à travers sa Caravane, le groupe EMSI vise principalement l'insertion des nouveaux lauréats en mobilisant des acteurs professionnels de renom, fortement impliqués dans la dynamique nationale de promotion de l'emploi des jeunes et de l'entrepreneuriat. Cet événement favorise également les rencontres BtoB, offrant ainsi une plateforme propice aux échanges et aux opportunités professionnelles.