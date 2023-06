Anouar Tuhami rempile avec le Real Valladolid

Le Real Madrid a annoncé, samedi, le retour de son attaquant hispano-marocain Brahim Diaz après trois saisons de prêt à l'AC Milan.



"Brahim Díaz revient au Real Madrid. A 23 ans, l'attaquant revient dans notre club après trois saisons à Milan, où il a remporté le Scudetto en 2021/22 et atteint les demi-finales de la dernière édition de la Ligue des champions", indique le Real Madrid dans un communiqué.



Brahim a signé au Real Madrid en janvier 2019 en provenance de Manchester City, remportant la Liga 2019/20 et la Supercoupe d'Espagne 2020.



En septembre 2020, il a été prêté à l'AC Milan, où il a brillé au cours des trois dernières saisons et marqué 18 buts toutes compétitions confondues.

Après Jude Bellingham et Fran Garcia, Brahim Diaz est le troisième renfort des Blancs pour la saison prochaine après les départs confirmés de Karim Benzema, Marco Asensio, Eden Hazard et Mariano.



Quant à l’international marocain Anouar Tuhami, il a prolongé son contrat avec le Real Valladolid jusqu’en 2025, a annoncé, vendredi, le club espagnol.



« Le Real Valladolid et le joueur formé au sein du club, Anouar Tuhami, ont formalisé l'accord déjà conclu quand, en septembre dernier, il a subi une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors d'un match amical contre le CA Osasuna », selon un communiqué du club présidé par Ronaldo Nazario.



L’international marocain « sera l'un des leaders du vestiaire pour les saisons à venir ».

Anouar Tuhami a déjà disputé 112 matches officiels pour le Real Valladolid : 33 en première division, 62 en deuxième division, 4 lors du barrage pour la promotion en première division et 13 en Coupe du Roi.



Real Valladolid, équipe où évoluent également les Marocains Selim Amallah et Jawad El Yamiq, jouera la saison prochaine en deuxième division du championnat espagnol.