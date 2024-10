Année culturelle Maroc-Qatar 2024 : Une myriade d'événements d’envergure au menu

De grands événements d’envergure mettant en lumière les richesses de l’art et de la culture marocains se tiendront au Qatar et au Maroc durant les prochaines semaines, dans le cadre de l’Année culturelle Maroc-Qatar 2024.



Au programme de cette grande manifestation culturelle, figurent notamment la mise en valeur des traditions d’art et d’artisanat, ainsi que de grandes expositions, des expériences culinaires, des événements musicaux et des rencontres sportives.



Initiée par "Years of culture", l’Année culturelle Maroc-Qatar 2024 témoigne de la profondeur et de la solidité des liens historiques entre les deux peuples frères et les deux chefs d’Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, indique un communiqué des organisateurs, soulignant que l’agenda de cette Année tient toutes ses promesses.



"Mettre en exergue le génie créateur et les dynamiques civilisationnelles du Royaume du Maroc", tel est en substance l’objectif escompté du Maroc à travers la tenue de cette Année culturelle, précise-t-on.



Après l’exposition de la Collection des bijoux berbères du Palais Royal qui avait mis en avant la magnificence de ces bijoux et remporté un vif succès aussi bien auprès des esthètes marocains que qataris, de nombreux autres événements sont programmés, dont les plus importants s’imposent comme "des événements majeurs et inédits sur la scène culturelle marocaine et qatarie".



Ainsi en cette fin de semaine, Rabat abritera le "Longines Global Champion Tour", un événement international prestigieux de sauts d’obstacles qui réunit les meilleurs cavaliers et chevaux du monde, dans un lieu unique, spécialement aménagé pour la circonstance.

La semaine suivante, les 23 et 24 octobre, la ville de Marrakech accueillera le "Fashion Trust Arabia", un événement phare mettant sous les projecteurs la créativité de la mode arabe.



Dar Al Maghrib, à Doha, constituera ensuite le point focal de cette année culturelle. Inspiré de l’architecture du ksar Aït Benhaddou, ce pavillon est conçu comme un espace immersif de 1.200 m2 construit à proximité du Musée d’art islamique de la capitale qatarie.



L’intérieur de ce pavillon est aménagé en quatre espaces distincts : "Maroc en tant que Terre de confluences", "Terre de lumière", "Terre de rassemblement" et enfin "Terre de passion", précise le communiqué, ajoutant que Dar Al Maghrib sera inaugurée le 1er novembre prochain.



Dans la foulée, le Musée d’art islamique au Qatar accueillera l’exposition "Splendeurs de l’Atlas" où seront exposées plus de 200 œuvres d’art inédites provenant de diverses institutions marocaines.



Dans un tout autre volet, les 16 et 17 novembre prochain se tiendra à Marrakech le "Qatar Africa Business Forum", avec comme objectif de promouvoir des partenariats durables entre le Qatar et le Maroc avec un focus sur le développement, l’entrepreneuriat et l’innovation.



Le 30 novembre, Doha abritera le "Caftan Fashion Show", un défilé exceptionnel mettant à l’honneur 10 créateurs marocains de caftans. Inspirées par la poésie Ghazali et la calligraphie arabe, ce défilé se veut une ode à l’artisanat marocain.



Enfin, point d’orgue, le 18 décembre 2024 se tiendra toujours à Doha le Tbourida Show, où les cavaliers marocains vêtus de tenues traditionnelles offriront au public qatari et du monde une fresque d’exception de la culture marocaine alliant cadence, rythme et coordination et célébrant avec éclat l’art équestre marocain.

D’autres événements artistiques et culturels plus exclusifs continueront de ponctuer l’agenda de cette année dans les deux pays, selon les organisateurs.



L’initiative Years of culture Qatar-Maroc 2024 est un événement unique et une opportunité exceptionnelle de faire découvrir au Qatar et au monde entier la richesse du patrimoine culturel du Maroc dans toute sa diversité et dans ses particularités, qui font du Royaume un pays séculaire unique.