Angleterre : Manchester City en pleine crise, Liverpool en profite

Manchester City, géant d'Europe, a subi une quatrième défaite d'affilée, toutes compétitions confondues, samedi à Brighton (2-1), une mauvaise série inédite pour Pep Guardiola et son armada de stars.



Liverpool a sauté sur l'occasion et creusé l'écart en tête de la Premier League grâce à sa victoire 2-0 à Anfield contre Aston Villa, la neuvième en onze matches de championnat.



Les "Reds" d'Arne Slot comptent désormais 28 points, soit cinq de plus que le quadruple champion d'Angleterre en titre, renversé à Brighton au cours d'une seconde période mal négociée. "Nous avons encore perdu, alors il faut se remettre les idées en place, (passer) la pause internationale et espérer que nos joueurs reviendront en forme", a espéré Guardiola auprès de la BBC.



L'Espagnol multi-titré, aux commandes des "Citizens" depuis 2016, avait déjà un pied à terre après des revers contre Tottenham (2-1) en Coupe de la Ligue, Bournemouth (2-1) en championnat puis le Sporting Lisbonne (4-1) en Ligue des champions.



La nouvelle déconvenue, à Brighton, est d'autant plus difficile à digérer que son équipe avait ouvert le score rapidement, avant de baisser le pied de manière assez incompréhensible face à des "Seagulls" offensifs.



"Nous avons eu la chance de connaître le succès ici au cours des huit dernières années. C'est le moment de faire preuve de caractère, d'enfiler les bottes et d'aller dans la boue", a lancé le défenseur Kyle Walker.



Au retour de la trêve internationale, il y aura une reprise corsée avec la réception de Tottenham, le 23 novembre, puis un déplacement à Liverpool, le 1er décembre.



Le nouvel entraîneur de Brighton, l'Allemand Fabian Hürzeler, a eu un coaching inspiré: Joao Pedro a marqué douze minutes après avoir quitté le banc des remplaçants (78e, 1-1) puis le Brésilien a adressé une passe décisive à Matt O'Riley (83e, 2-1), un autre entrant.



Dans la soirée, Liverpool a prolongé les tourments de Man City, en même temps que ceux d'Aston Villa, avec des buts de Darwin Nunez (20e) et Mohamed Salah (84e).

Les "Reds" et leur nouvel entraîneur Arne Slot continuent de voir la vie en rose avec cette quinzième victoire en dix-sept matches, toutes compétitions confondues.



L'unique point noir est venu de la sortie sur blessure, en première période, du défenseur Trent Alexander-Arnold. Son remplaçant Conor Bradley a échappé miraculeusement à un penalty après avoir tiré le maillot d'un adversaire dans la surface de Liverpool à l'heure de jeu.



Aston Villa enchaîne un troisième match sans victoire en Premier League (deux défaites et un nul), ce qui renvoie le club de Birmingham à la huitième place.