“Andor ” , thriller d'espionnage StarWars, explore les milieux troubles de la galaxie

Après plusieurs séries Star Wars menées au rythme spectaculaire de vrombissants combats de sabres laser, la nouvelle saga "Andor" joue la carte du thriller galactique moralement ambigu pour explorer la genèse de la rébellion contre l'Empire, assure son acteur principal Diego Luna.



La nouvelle série, dont la diffusion commence le 21 septembre, est la dernière en date d'un groupe de sorties rapprochées visant à ce que Disney+ atteigne la vitesse de la lumière, après "Le Livre de Boba Fett" fin 2021 et "Obi-Wan Kenobi", avec Ewan McGregor, au printemps 2022.



Andor, préquel au succès critique "Rogue One", plonge dans le passé trouble de l'un des protagonistes du film, Cassian Andor (Diego Luna) et de la naissante rébellion, plus tard rejointe par Luke Skywalker et la princesse Leia.



"C'est une série à propos de vrais gens. C'est une ère très sombre dans la galaxie, il n'y a pas de jedi", a récemment raconté Diego Luna lors d'une conférence de presse virtuelle.

"Ces gens-là doivent décider de comment réagir face à l'oppression. C'est le +Star Wars+ le plus terre à terre que vous verrez."



Cassian Andor, le héros éponyme, se trouve sur une planète industrielle en déclin, dont les habitants survivent en récupérant et en retapant de la ferraille, et où le mécontentement couve vis-à-vis du fascisant Empire.



La série prend également place sur Coruscant, la capitale galactique. La jeune Mon Mothma (Genevieve O'Reilly) y tente tant bien que mal de jouer son rôle de sénatrice tout en apportant un soutien clandestin aux rebelles.



Et la saga, créée par Tony Gilroy -- qui avait écrit la très populaire adaptation des romans d'espionnage "Jason Bourne" au cinéma, ainsi que le scénario de "Rogue One" -- prend également le temps de donner plus de profondeur aux agents de l'Empire.



"Tony n'est pas un auteur qui s'astreint au bien et au mal, au noir et au blanc", a expliqué Diego Luna.

"Il passe la plupart de son temps dans la complexité des zones grises, dans les contradictions des personnages."



Alors que les prochains longs-métrages Star Wars ont été repoussés, voire suspendus, après des recettes au box-office et des critiques mitigées, l'univers continue de s'étendre sur le petit écran.



A venir ainsi: une troisième saison du "Mandalorian" et une nouvelle série, "Skeleton Crew", avec Jude Law.



Comptant 12 épisodes, la première saison d'Andor est plus longue que les précédentes séries. Douze autres épisodes sont dans les tuyaux et devraient permettre de mener l'intrigue jusqu'aux événements de "Rogue One".

"Il faut du temps pour comprendre chaque personnage et (la série) a du temps pour toutes les intrigues", a estimé Diego Luna. Je pense simplement qu'elle est vraiment riche. Elle est puissante et les gens vont aimer, je l'espère."