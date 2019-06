“Amussu” de Nadir Bouhmouch remporte le Grand prix du FIDADOC

Le long-métrage «Amussu» (Maroc/Qatar, 2019) du réalisateur Nadir Bouhmouch a remporté le Grand prix «Nouzha Drissi» de la 11ème édition du Festival international de film documentaire d'Agadir (FIDADOC), qui a pris fin samedi dans la soirée. Le film «Au nom de Tania» (Belgique/Pays-Bas, 2019) de Bénédicte Lienard et Mary Jimenez a reçu, quant à lui, le prix du jury, alors que le long-métrage «Dream Away» (Allemagne/Egypte, 2018) de Marouan Omara et Johanna Domke a été récompensé d'une mention spéciale.

Le prix des droits humains a été décerné au film «A Mansourah, tu nous as séparés» (France/Algérie, 2019) de Dorothée Myriam Kellou.

Par ailleurs, le prix du court-métrage est allé au film marocain «Tharbat-N-Wadoo» (La fille du vent, 2018) de Latifa Aherrare, alors que «Zouj Bghal» (Maroc, 2018) de Houda Rahmani a obtenu une mention spéciale. De son côté, le prix du public «Noureddine Kachti» est revenu au long-métrage «Butterfly» (Italie, 2018) d’Alissandro Cassigoli et Casey Kauffman.

Le festival a été organisé par l’Association de culture et d’éducation par l'audiovisuel (ACEA) avec le soutien notamment de la wilaya de la région Souss-Massa, du ministère de la Culture et de la Communication, du Centre cinématographique marocain, de la commune d’Agadir, du conseil régional de Souss-Massa, du Groupe OCP et de l’Institut français au Maroc.