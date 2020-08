Amitabh Bachchan, légende de Bollywood, est sorti de l’hôpital

La légende vivante du cinéma indien, Amitabh Bachchan, a annoncé dimanche qu’il avait quitté l’hôpital où il avait été admis il y a trois semaines, après avoir été contaminé par le nouveau coronavirus. “Je suis de retour à la maison. Je vais rester en quarantaine, seul dans ma chambre”, a écrit sur Instagram la superstar de Bollywood, âgée de 77 ans, précisant qu’il avait été testé négatif. “Big B” a remercié sa famille et ses fans, ainsi que le personnel de santé pour “les excellents soins” qui lui ont été prodigués, “qui m’ont permis de voir ce jour”.Son fils, Abhishek Bachchan, qui avait été admis au même moment, reste hospitalisé.

La belle-fille d’Amitabh Bachchan et épouse d’Abhishek, Aishwarya Rai Bachchan, elle-même une grande star du cinéma indien et ancienne Miss Monde, également contaminée, avait quitté l’hôpital lundi avec sa fille de huit ans.

L’Inde est déjà le troisième pays le plus touché au monde après les Etats-Unis et le Brésil, avec près de 1,5 million de cas. Les experts ont déjà prévenu qu’à cause de la pénurie de tests, le chiffre réel pourrait être bien plus élevé.

Depuis le début de l’épidémie en Inde, plus de 35.000 personnes y sont mortes du coronavirus.