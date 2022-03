Amina Bouayach plaide pour l'inclusion des défis climatiques

La présidente du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Amina Bouayach, a plaidé, jeudi à Rabat, pour l'inclusion des défis climatiques dans le prochain plan d'action 2022-2023 du groupe de travail du Réseau des institutions nationales africaines des droits de l'Homme (RINADH) sur la migration.



Intervenant lors de la 7ème réunion du GT du RINADH sur la migration tenue à Rabat, Mme Bouayach, également présidente de ce Groupe, a souligné que les questions relatives aux défis climatiques, comme étant des questions émergentes et urgentes liées à la migration doivent être prises en considération lors de l'élaboration du prochain plan d'action de l'instance panafricaine.



"Il s'agit d’une nouvelle donne qui impacte la décision de milliers de migrants de quitter leurs terres, et leur pays, soit en raison de la sécheresse, des inondations ou de la déforestation, les rendant ainsi des cibles des réseaux illégaux et criminels", a-t-elle dit lors de cette réunion à laquelle ont pris part, outre le Maroc, la Mauritanie, le Zimbabwe, le Niger et le Kenya.



La réunion a été aussi l'occasion, pour la présidente du CNDH, de prévoir des actions de promotion, en collaboration avec les différentes entités agissant dans le domaine, pour faire face aux discours de xénophobie et protéger les migrants des actes de racisme et de discrimination de différentes formes.



Au menu de l'ordre du jour, les participants comptent échanger à propos du prochain Forum international d’examen des migrations internationales et qui débattra des progrès accomplis et les défis restant à relever dans la mise en œuvre du Pacte mondial sur les migrations (PMM).



"Notre prochaine étape est, donc, d’assurer une participation active du GT au prochain Forum international d'examen des migrations internationales", a-t-elle relevé.