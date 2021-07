Amin Maalouf lauréat du prix littéraire des ambassadeurs francophones

L’ écrivain franco-libanais Amin Maalouf a remporté jeudi le prix littéraire décerné par les ambassadeurs francophones de France (GAFF) pour son essai “Le naufrage des civilisations” (éditions Grasset).



“Un livre qui a été rédigé avant la pandémie, mais qui vibre avec l’actualité, avec les actualités que nous sommes en train de vivre. Pour paraphraser Amin Maalouf, nos civilisations vont-elles désormais précipiter leur naufrage ou, au contraire, la pandémie va provoquer un sursaut, un réveil?”, s’est interrogé le président du GAFF, Luca Niculescu, ambassadeur de Roumanie, lors de la remise du prix.



“Peut-être y aura-t-il à la fin des turbulences, un certain retour à la normale, mais il sera forcément trompeur. Car quelque chose a réellement changé dans nos vies, et pour longtemps”, a estimé de son côté l’écrivain dans son discours, selon un communiqué du GAFF. “Le naufrage des civilisations” est un essai sur la crise que traversent les mondes arabe et occidental. La cérémonie s’est déroulée à l’Institut de France qui abrite notamment l’Académie Française (dont Amin Maalouf est membre), en présence d’Hélène Carrère d’Encausse, secrétaire perpétuel de cette institution chargée notamment de défendre la langue française.



Le Grand Prix du GAFF veut distinguer “un ouvrage en langue française ayant pour thèmes les relations internationales, les affaires politiques ou l’histoire, d’un auteur appartenant à un pays membre de la Francophonie”, selon le communiqué. Amin Maalouf a été distingué au titre de l’édition de l’année 2020. Le prix 2019 avait été décerné au diplomate français Claude Martin pour son livre “La diplomatie n’est pas un dîner de gala” (éditions de l’Aube).