Les inscriptions aux deux niveaux du programme d'alphabétisation dans les mosquées, au titre de l'année 2018-19, seront ouvertes à partir du 10 septembre, a annoncé le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Les personnes désirant bénéficier des cours d'alphabétisation, prodigués via télévision et Internet, sont appelées à s'adresser, munies des pièces nécessaires, aux encadrants dans les mosquées affectées à ce programme, au niveau des différentes délégations des Affaires islamiques dans le Royaume, affirme le ministère dans un communiqué. Les cours démarreront au sein des mosquées concernées le 1er octobre prochain, note le communiqué.

Pour rappel, un total de 3.013.897 personnes ont bénéficié des programmes d’alphabétisation dans les mosquées entre 2000 et 2018, a indiqué le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Selon un document élaboré par la direction de l'enseignement traditionnel et de la lutte contre l'analphabétisme dans les mosquées, relevant du ministère, un total de 6.862 mosquées ont abrité ces cours, prodigués via télévision et Internet, alors que 7.451 encadrants, 398 formateurs pédagogiques et 1.046 coordinateurs et conseillers pédagogiques ont été mobilisés à cet effet.

Le nombre d'inscrits au deuxième niveau de ce programme durant la période 2015-2018 a atteint 233.170 personnes, dont 230.027 femmes. Ces bénéficiaires, tous genres confondus, sont répartis entre le milieu urbain, avec un total de 177.061, le monde rural (55.680) et les établissements pénitentiaires (429).

Concernant le bilan du programme d'alphabétisation dans les mosquées au titre de l'année scolaire 2017-2018, le nombre d'inscrits au premier niveau a atteint, selon le document, 233.428 personnes, dont 221.798 femmes, tandis que le nombre d'inscrits au deuxième niveau s'est élevé à 82.630 personnes, dont 81.872 femmes.

Dans le cadre de la lutte contre l'analphabétisme, le ministère aspire à cibler 1,5 million de personnes en 2015-2020, soit une moyenne de 300.000 bénéficiaires par an, affirme le document, ajoutant que l'action de ce département vise également à toucher le monde rural à hauteur de 5% minimum chaque année.



Souss-Massa

Le Conseil régional de Souss-Massa se réunira en session extraordinaire, le 3 septembre prochain, avec au menu les dossiers de la pêche et de la qualité de l'air. L'ordre du jour de la réunion comprend l'examen de l'évolution du secteur de la pêche maritime et l'impact sur la région du renouvellement de l’accord entre le Maroc et l’Union européenne", indique un communiqué de l'instance régionale, parvenu à la MAP.

Grâce à sa façade atlantique de 180 km et à la grande biodiversité de son espace maritime, la région Souss-Massa constitue la première place de débarquement des produits de la mer en valeur et la troisième place en volume.

Les membres du conseil vont, par ailleurs, examiner, et soumettre au vote, un accord de partenariat relatif au renforcement du réseau de contrôle de la qualité de l'air dans la region, ajoute la même source.

Le Souss-Massa s'est doté notamment, en début de l'année en cours, du premier Plan territorial de lutte contre le réchauffement climatique (PTRC), au niveau national.

Cet outil pour la gouvernance environnementale est un portefeuille de projets d’adaptation et d’atténuation, à mettre en œuvre de manière prioritaire, en impliquant l’ensemble des préfectures et provinces de la région ainsi que les secteurs d’activités revêtant une importance capitale pour son économie (agriculture, tourisme, énergie, gestion de déchets, industrie, habitat, littoral et pêche…).