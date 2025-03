Alisson, le gardien de Liverpool entre lumière et éclipses

L'Angleterre s'est enflammée pour la "performance surhumaine" d'Alisson Becker au Parc des Princes, mais le gardien de Liverpool laisse entrevoir des fragilités que le PSG aurait tort de ne pas exploiter, mardi à Anfield.



Le Brésilien de 32 ans a "démoralisé" les attaquants adverses en huitième de finale aller de Ligue des champions avec un "superhuman show", comme l'a décrit le Daily Telegraph au lendemain de la victoire 1-0 au Parc.



"C'est sans doute la plus grande performance de sa carrière, en tout cas sous le maillot de Liverpool. Et si Liverpool remporte cette compétition (...), on se souviendra de cette performance pendant des années", s'est ému Jamie Carragher, une des légendes du club, à l'antenne de CBS Sports.



Alisson a réalisé neuf arrêts, dont une poignée d'exceptionnels, et sa relance au pied pour Darwin Nunez a conduit au but de Harvey Elliott à la 87e minute, de quoi parachever son oeuvre.



L'étiquette de "meilleur gardien du monde" lui a été rapidement mise sur le dos par le buteur du soir, mais l'entraîneur Arne Slot a été plus nuancé: "Il a fait deux arrêts de classe mondiale dans des moments importants pour nous".

Le Suisse Thierry Barnerat, expert Fifa pour le poste de gardien de but, est parvenu au même décompte.



En première période, il y a cette frappe de Khvicha Kvaratskhelia qui "part de 12-13 mètres, sur sa droite, il va à une vitesse au sol magnifique. Cet arrêt-là est exceptionnel", décrit-il auprès de l'AFP.



En seconde, "il coupe super bien" un centre-tir d'Ousmane Dembélé "et il arrive à dévier le ballon dans l'espace libre". "C'est un +big save+ car sur une situation extrêmement compliquée", dit celui qui officie comme analyste vidéo personnel de Thibaut Courtois, le portier du Real Madrid.



Pour résumer, Alisson est souvent "très juste techniquement, intelligent dans ses déviations, il arrive bien à lire l'espace", énumère-t-il. Mais "il arrive moins bien à gérer des situations de profondeur" et sa copie à Paris était loin d'être parfaite, dit-il.



Dans le un-contre-un face à Dembélé (30e), par exemple, "il ne prend que la moitié de l'espace qu'il doit fermer. Heureusement que Dembélé ne prend pas l'information, parce que s'il ferme le pied, c'est but".



A la 80e, Désiré Doué "voit qu'il est mal positionné, à un mètre de sa ligne", donc il cherche la lucarne gauche mais "il manque de précision. Ça permet à Alisson de faire l'arrêt décisif, son erreur de placement ne lui coûte rien", explique M. Barnerat.



Bref, "il était dans un jour où tout tournait pour lui", dit-il. Mais "je l'ai vu aussi en championnat cette saison, quand ce n'est pas en sa faveur il le paye cash chaque fois".

C'est précisément ce qu'il s'est passé samedi à l'ouverture du score de Southampton en Premier League.



Sur une touche adverse, le capitaine Virgil van Dijk a protégé le ballon en espérant qu'Alisson vienne s'en saisir mais le Brésilien a eu tout faux, entre sortie tardive et mauvais placement.



Les "Reds" ont effacé ce faux-pas en seconde période en marquant trois buts, dont deux par Mohamed Salah sur penalty. Il reste cependant suffisamment de failles à exploiter pour les attaquants du PSG.



Leur parler de ces fragilités, "c'est aussi le rôle, pour moi, de l'entraîneur des gardiens", conclut M. Barnerat.



Programme

Ci-dessous le programme prévu ce soir des matches comptant pour les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions :



Mardi à 17h45

Barcelone-Benficwa



Mardi à 20h00

Bayer Leverkuzen-Bayern Munich

Inter Milan-Feyenoord

Liverpool-PSG