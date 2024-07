Alimentation en été: Pour des vacances saines et équilibrées

Les vacances d'été ne sauraient être pleinement appréciées sans une bonne santé, en particulier durant les périodes de chaleur intense qui, coïncident souvent, avec plus de déplacements et de voyages. Ces changements s'accompagnent naturellement de modifications dans les habitudes et les comportements alimentaires, parfois peu propices à une hygiène de vie saine.



Une alimentation saine représente la clé pour une meilleure santé, car comme le soulignent plusieurs spécialistes "mieux vaut prévenir que guérir", notamment en prenant soin de la santé et en étant conscients des conditions adéquates pour la préserver, peu importe la tranche d’âge et le moment.



Dans un entretien accordé à la MAP, Ikram Tikour, médecin généraliste et nutritionniste, a fait savoir qu’en été il est très important de s’hydrater le corps en buvant suffisamment d’eau et de liquides tout au long de la journée.



Elle a également recommandé d'éviter les boissons sucrées, du fait qu'elles apportent à l'organisme des quantités importantes en sucre dépassant les besoins journaliers, ajoutant que la consommation excessive du sel, du café et des épices augmente systématiquement le besoin en eau.



Par ailleurs, la nutritionniste a indiqué qu’il fallait augmenter la consommation des fruits et légumes frais de saison, qui contribuent grandement à l'hydratation et à la nutrition du corps, étant donné que ces aliments sont riches en eau, en sels minéraux, en vitamines, en fibres et en antioxydants.



Afin d’éviter les méfaits des aliments frits, Mme Tikour a conseillé la cuisson à feu doux, soulignant que le "Tajine" marocain est l'un des meilleurs ustensiles de cuisine qui permet de préserver la valeur nutritionnelle des aliments.



Elle a, en outre, appelé à adopter une alimentation saine en préparant des repas équilibrés comprenant des protéines (viande, poulet, poisson, etc), une quantité suffisante de légumes et des glucides à digestion lente, tout en évitant le grignotage entre les repas.



Concernant les tranches d’âge les plus exposées au risque de maladies et de troubles liés aux températures élevées, tels que l’insolation ou l'épuisement dû à la chaleur, elle a souligné la nécessité de les encourager et leur rappeler de boire de l’eau régulièrement tout au long de la journée, faisant observer que la sensation de soif diminue progressivement avec l'âge.

A cet égard, elle a recommandé de ne pas s’exposer directement au soleil, notamment entre 11h00 et 17h00, en plus de porter des vêtements légers en coton.



Pour ce qui est des précautions à prendre pour éviter une intoxication alimentaire, la spécialiste en nutrition a préconisé de choisir soigneusement les restaurants fréquentés et de privilégier les aliments cuits plutôt que crus, car cela aide à réduire les risques d’intoxication alimentaire.



Elle a, dans ce sens, conseillé d'acheter des produits alimentaires dans des magasins respectant les normes de transport des denrées alimentaires, en particulier pour les produits laitiers, les poissons et les viandes.



Une attention particulière est portée à la propreté en général et à l'hygiène alimentaire en particulier afin d'éviter des risques de contamination et d'intoxication, et ce en veillant à bien se laver les mains avant de manipuler des aliments, et à bien laver les fruits et légumes avant de les manger, ainsi qu'en nettoyant les outils et ustensiles utilisés.



Par Hosna Afaino (MAP)