Alain Tiba Gogbé : Le Maroc, un modèle à suivre en Afrique en matière d’intelligence économique et de veille stratégique

Le Maroc constitue incontestablement un modèle à suivre en Afrique en matière d’intelligence économique et de veille stratégique, a souligné, samedi à Abidjan, Alain Tiba Gogbé, économiste et expert.



«Le Maroc est un pays stratège et un modèle inspirant en matière d’intelligence économique. La preuve en est l’existence actuellement dans le Royaume de plusieurs grandes écoles et de structures très importantes qui s’intéressent à ces questions cruciales», a-t-il déclaré à la MAP, en marge des travaux de la première édition du Forum « Let’s Talk Best Business».



Dans ce sens, M. Tiba Gogbé, également initiateur de ce forum, a cité l’exemple de l’Observatoire marocain de la souveraineté numérique, notant que le Royaume dispose aussi d’une expérience solide en ce qui concerne les questions liées à l’information économique.



Tout en mettant en avant la diversité du potentiel marocain en la matière, il a qualifié de «très dynamique» l’économie du Royaume. «L’économie du Maroc peut servir de référence et de modèle pour nombre de pays du continent », a-t-il dit.



Dans ce sens, il a loué l’excellent travail et la présence remarquable de financiers et d’investisseurs marocains en Afrique en général et en Côte d’Ivoire en particulière.



Dans le même sens, il a mis en lumière l’engagement personnel de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et l’intérêt tout particulier que le Souverain ne cesse d’accorder au développement, au progrès et à la prospérité du continent.



Interrogé, par ailleurs, sur l’importance du Forum «Let’s Talk Best Business», il a fait savoir que cet événement offre l’opportunité pour les entrepreneurs africains de s’arrêter sur l’importance de l’intelligence économique et de la veille stratégique, déplorant une méconnaissance en Afrique de l’importance de l’information économique.