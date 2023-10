Al Omrane réalise un résultat net consolidé de 26 MDH à fin juin dernier

Le résultat net consolidé du groupe Al Omrane s'est établi à 26 millions de dirhams (MDH) à fin juin 2023, contre 127 MDH durant la même période un an auparavant.



Le résultat d'exploitation ressort, quant à lui, à 59 MDH, contre 178 MDH au S1-2022, indique un communiqué du Holding Al Omrane, dont le directoire s'est réuni le 27 septembre dernier en vue d'examiner l'activité au titre du 1er semestre et d'arrêter les comptes sociaux et consolidés au 30 juin 2023.



Concernant le chiffre d'affaires consolidé, il s'est élevé à plus de 1,74 milliard de dirhams (MMDH) à fin juin 2023, contre 1,69 MMDH à la même période en 2022.