Aïd Al Adha: Une occasion pour les familles marrakchies de puiser dans nombre de traditions séculaires

Aïd Al Adha occupe une place importante dans le cœur de toutes les familles marrakchies, qui s’emploient à manifester leur attachement viscéral à l’identité nationale, et veillent à faire revivifier nombre de traditions et us, afin de célébrer, comme il se doit, cette fête religieuse. À cette occasion, la cité ocre plonge dans une ambiance si particulière marquée par la joie, la convivialité et le partage. Les familles marrakchies profitent de cette fête de l'AïdAlAdha afin de rendre visite aux proches et voisins et se réunir autour de la même table pour partager des plats et mets traditionnels délicieux, faisant de cette occasion religieuse un moment idoine pour consacrer les valeurs de fraternité et de solidarité et pour faire le bonheur des grands et des petits. Les rites hérités au fil des générations pour célébrer cette fête sont présents aussi bien le jour de l'Aïd que pendant les jours qui le précèdent ou le suivent. Parmi les préparatifs pour cette journée exceptionnelle, figurent l'acquisition d'épices et la préparation de gâteaux. Le jour J, après la prière de l’Aïd et l’immolation du mouton, les femmes marrakchies préparent le premier repas fait essentiellement du foie du mouton. Dans ce sens, Mohamed Ait Laamim, enseignant-chercheur à la Faculté de langue de l'Université Cadi Ayyad de Marrakech, a souligné dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP, queAïdAl Adha constitue une illustration éloquente des valeurs de fraternité et de solidarité sociales reflétant la noblesse et la générosité des Marocains et leur attachement infaillible à leurs traditions authentiques, notant que les Marrakchis débutent la journée par l'accomplissement de la prière de l’Aïd, puis ils procèdent à l'immolation du mouton. Le début d’après-midi est distingué par l’odeur émanant de la cuisson des abats du mouton avec des brochettes de foie à la crépine, accompagnés du pain appelé Batbout. Soulignant que les festivités qui accompagnent cette fête religieuse varient selon les régions du Royaume, M. Ait Laamim, critique, traducteur et intéressé par le patrimoine, a ajouté que cette occasion religieuse est marquée également par l'échange des vœux et des visites, ce qui crée une ambiance propre à cette fête et des moments de bonheur au sein des familles, notamment chez les enfants. Occasion pour renforcer les liens familiaux et consolider la cohésion entre les différentes composantes de la société marocaine. Le soir, a-t-il poursuivi, les femmes marrakchies cuisinent, comme cela est de coutume, le plat fait des tripes de mouton, appelé "tkalia’’. Et de conclure que l’Aïd Al Adha revêt un caractère sacré, bien ancré dans les traditions ancestrales et les spécificités culturelles qui façonnent la mémoire collective du pays. Les familles marrakchies veillent à perpétuer des traditions et des coutumes héritées de leurs ancêtres, en inculquant à leur progéniture les valeurs de sacrifice, de fraternité et de solidarité avec les démunis. Bien que l’impact de la modernité soit de plus en plus concret à travers le changement des modes de vie et des comportements, la célébration de cette fête demeure chez les habitants de Marrakech, à l’instar de tous les Marocains, une occasion religieuse pour renforcer les liens d’amour, de miséricorde, de coopération et de solidarité entre les membres de la société.