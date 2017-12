Agression sexuelle dans un bus : L’indignation

Aa vidéo d'une agression sexuelle dans un bus de Casablanca a fait couler beaucoup d'encre. En effet, des images montrant une jeune femme dénudée, en larmes, au milieu d'un groupe d'hommes torses nus tentant de se dégager mais en vain, tandis que le bus continuait sa route, avait créé une vague d'indignation. Les nombreuses réactions indignées des internautes sur les réseaux sociaux, ont poussé M'dina Bus et la DGSN à apporter chacune leur version des faits. Les deux ont livré deux dates différentes pour un même fait. Qu’à cela ne tienne ! les enquêtes et investigations intensives, dont l’enregistrement remonte à trois mois, ont permis d'identifier les suspects et de les arrêter à leur domicile sis à Lamâaguiz à Sidi Bernoussi.