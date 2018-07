Agadir rend hommage à l’ancien procureur général du Roi Mohamed Anis et à son adjoint, Mohamed Bimzzagh

Un hommage a été rendu, vendredi soir à Agadir, à l'ancien procureur général du Roi près la Cour d'appel de la capitale du Souss, Mohamed Anis, ainsi qu'à son adjoint, Mohamed Bimzzagh.

La cérémonie tenue en présence notamment du wali de la région Souss-Massa, Ahmed Hajji, et du gouverneur de la préfecture d'Inezgane Ait Melloul, Hamid Chenouri et de représentants du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, a été marquée par des témoignages du premier président de la Cour d'appel d'Agadir, Abdellah Jaafari, et du procureur général du Roi près la même instance, Abdelkrim Chafi, qui ont mis en exergue les qualités professionnelles et humaines des deux responsables judiciaires, ainsi que le dévouement et le sens de responsabilité qui les caractérisent.

Des témoignages mettant en exergue le parcours professionnel des deux personnalités ont été rendus au nom du bureau régional de l'Amicale Hassania des magistrats, du club des magistrats du Maroc, du barreau d'Agadir-Laâyoune, ainsi que de différents autres corps du secteur de la justice au niveau de la région.

MM. Anis et Bimzaghe ont exprimé leur reconnaissance pour cette initiative émanant des différentes instances du secteur de la justice, la considérant comme une source de motivation supplémentaire pour poursuivre, avec la même abnégation, leur parcours professionnel.

M. Anis est le nouveau procureur du Roi du tribunal délictuel de Casablanca alors que M. Bimzzagh est le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Kasba Tadla.