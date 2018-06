Agadir fin prêt pour son 10ème FIDADOC

La 10ème édition du Festival international du film documentaire d’Agadir (FIDADOC) se déroulera du 19 au 23 juin courant, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué.

Organisée par l’Association de culture et d’éducation par l’audiovisuel, ce festival est la première manifestation cinématographique marocaine exclusivement dédiée aux films documentaires.

Le FIDADOC a pour objectif de développer une culture du cinéma documentaire dans notre pays et de faire découvrir au large public une écriture cinématographique ancrée dans le réel, stimulante pour l’esprit comme pour le regard. Selon les initiateurs, «organiser le FIDADOC à Agadir, c’est aussi accompagner la croissance démographique et le dynamisme économique de la région-Souss-Massa-Drâa, et contribuer à la diversification de ses activités, en particulier dans le domaine culturel ».

Depuis sa création en 2008, le FIDADOC offre aux spectateurs une ouverture sur le monde à travers une trentaine de films issus des cinq continents, qui illustrent la diversité thématique et la richesse formelle du cinéma documentaire contemporain. Reconnue par le public comme par les professionnels pour son exigence artistique, la programmation de cette édition comporte une compétition internationale, un panorama et des séances spéciales : cartes blanches, hommages et ciné-concerts… Résolument tourné vers la jeunesse, le programme du festival propose également des séances d’éducation à l’image destinées aux élèves gadiris et des programmes thématiques dédiés aux étudiants de l’Université Ibn Zohr, ainsi que des projections en plein air dans les quartiers de la commune urbaine d’Agadir.

En prélude à cette manifestation culturelle et artistique, une tournée de projections dans plusieurs communes de la région du Souss-Massa a été programmée pour présenter une compilation de longs et courts métrages.

Au programme de cette tournée (3 au 9 du mois courant) figurent 10 séances dans 7 communes de la région: Tafengoult, Oulad Berhil, Oulad Taïma, Taliouine, Tiznit, Larbaa Sahel et Massa.

Les amoureux du cinéma auront l’occasion de suivre des films marocains ou tournés au Maroc qui ont “marqué l’histoire du FIDADOC”, ajoute la même source.

Il s’agit de cinq longs-métrages, en l’occurrence “Sur le fil” de Wahid Al Mutanna, “Le thé ou l’électricité” de Jérôme Le Maire, “Camera / Woman” de Karima Zoubir, “Bastards” de Deborah Perkin et “Tigmi N Igren” de Tala Hadid.

Dans le registres des courts-métrages, cinq oeuvres sont au menu: “Naâm’ass” de Mahassine El Hachidi “L’étang” de El Mehdi Azzam, “Into darkness” de Rachida El Garani, “Fayrouz, Day Of Glory” de Fouad Zaari et Hicham Aït Ouguerrab et “Pour le meilleur et pour le pire” de Meryem Benheddi.

En outre, ce festival s’apprête, avec le soutien de tous ses partenaires, à lancer de nouvelles initiatives avec l’ambition d’imposer le FIDADOC comme une plateforme de rencontres et d’échanges incontournable, au carrefour de l’Afrique, du monde arabe et de l’espace euro-méditerranéen.

«Au fil des années, notre festival a acquis une véritable reconnaissance professionnelle à l’échelle nationale et internationale, nouant des partenariats avec de nombreuses manifestations de référence à travers le monde.

Et aujourd’hui, nous sommes très honorés que des personnalités éminentes participent activement à cette nouvelle édition. Elles seront présentes à Agadir toute la semaine pour partager leur passion du cinéma documentaire avec nos spectateurs ainsi que les apprentis», soulignent les organisateurs.