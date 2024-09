Agadir: Le Salon régional de l'artisanat, du 21 au 27 octobre prochain

La neuvième édition du Salon régional de l'artisanat, se tiendra du 21 au 27 octobre prochain, à Agadir.



S’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action de la Chambre régionale de l’artisanat de Souss Massa pour la promotion et la commercialisation des produits de l’artisanat, cet événement se veut une occasion pour présenter les différents produits de la région et mettre en lumière le rôle des artisans dans la préservation du patrimoine marocain authentique.



Cette manifestation vise également à mettre en valeur les produits de l'artisanat, à valoriser le patrimoine artisanal et à contribuer à son développement et à sa promotion.



Le Salon régional de l’artisanat est organisé en partenariat avec la Wilaya de la région Souss Massa, la Direction Régionale de l'Artisanat et l'Économie Sociale et Solidaire et la Commune d’Agadir.