Agadir Ida-Outanane: L'ONEE renforce et sécurise l’alimentation en eau potable des douars relevant de la commune d’Immouzzer

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a procédé, le 10 août dernier, à la mise en service du projet de renforcement et de sécurisation de l’alimentation en eau potable de 50 douars relevant de la commune d’Immouzzer, (préfecture d'Agadir Ida-Outanane).



D’un coût de 4 millions de dirhams, ce projet financé par la Banque européenne d’investissement (BEI), concerne le renforcement de l'alimentation en eau potable des douars de cette commune à partir du système de production de la station de traitement Tamri traitant les eaux du Barrage Moulay Abdellah, et ce à travers la pose d’une conduite d’adduction d’un linéaire de 8,4 km et de diamètre 110 mm et l’équipement de deux stations de reprise, souligne l'ONEE dans un communiqué parvenu mercredi à la MAP.



Bénéficiant à une population d’environ 2.780 habitants, le projet permettra de résorber le déficit d’approvisionnement en eau potable enregistré au niveau des douars bénéficiaires, suite à la chute de la productivité de l’unique ressource en eau potable existante causée par la succession des années de sécheresse dans cette région.



Il contribuera également à l’amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires ainsi qu’au développement socioéconomique de la région.