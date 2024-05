Agadir : Atelier de formation sur le renforcement du leadership transformationnel des femmes

Un atelier de formation sur le renforcement du leadership transformationnel des femmes et leur participation aux processus décisionnels a été lancé samedi à l’Université Internationale d’Agadir (Universiapolis), sous le thème: "Leadership transformationnel : Effet de mode ou nécessité ?".



Initié par la Fondation ConnectinGroup International (FCGI) avec le soutien de la Fondation Friedrich Naumann, cet atelier s’inscrit dans la dynamique enclenchée dans le cadre d’une nouvelle vision de la formation et d'un nouveau cycle de formation lancés par la FCGI dans le cadre de son plan d’action 2023-2027.



S’exprimant à cette occasion, la présidente de la FCGI, Nouzha Bouchareb a souligné que la Fondation constitue un outil d’encouragement et d’implication des femmes marocaines au développement social, économique, politique et juridique.



Et d'ajouter que la FCGI déploie des efforts considérables en vue d’améliorer la représentativité des femmes aux postes de décisions à travers notamment le renforcement des capacités des femmes en New leadership féminin en partenariat avec des instituts et des universités.



Mme Bouchareb n’a pas manqué de rappeler que la FCGI via ses 6 représentations régionales a procédé au renforcement des capacités de plus de 2350 femmes (députées, élues locales, chefs d’entreprise et cadres), notant que le renforcement des relations entre la FCGI et l’Université Universiapolis s'inscrit dans la politique actuelle de la Fondation.



En marge de cet atelier, la FCGI a procédé à la signature d'une convention-cadre avec l’Université Internationale d’Agadir (Universiapolis).



Ce partenariat permettra à Universiapolis de bénéficier du réseau des experts de la FCGI pour l’animation des actions de formation au profit des étudiants dans les domaines du leadership féminin, du développement de la personnalité, de l’entrepreneuriat et du développement durable.



Une deuxième convention a été également signée conformément à la volonté et aux orientations communes entre le Centre Centre Afghan des Etudes Africaines et de Diplomatie Parallèle et la FCGI.



Cet accord vise à faire avancer les questions relatives aux femmes, à défendre leurs intérêts et à contribuer à la concrétisation des politiques publiques en faveur des femmes africaines en général et des femmes marocaines en particulier.



Cet atelier de deux jours, examine plusieurs thématiques portant notamment sur l'identification des différents styles des femmes leaders, l'identification des facteurs de succès des leaders, et le développement de la résilience et de la légitimité pour un positionnement efficace en tant que femmes leaders.



Il s'agit aussi de questions relatives aux facteurs de réussites du leadership, aux principales qualités de leadership et aux principaux types de leadership.



Créée en 2011, la FCGI œuvre principalement dans le domaine du renforcement de la participation des femmes à la prise de décision et à parvenir à l’égalité des sexes en matière économique, politique, sociale.