Agacé, Nicolas Bedos prend une décision radicale sur les réseaux sociaux

Depuis le début de la crise sanitaire, Nicolas Bedos utilise ses réseaux sociaux pour faire passer des messages. Récemment, l’acteur de 41 ans a poussé ses abonnés à se faire vacciner tout en taclant le gouvernement. “J’incite à la vaccination parce qu’on a bien compris que c’était le seul moyen pour désengorger les services de réa et permettre à ce gouvernement de pleutres à nous permettre à nouveau de vivre ensemble. La trouille léthargique de ce gouvernement de technocrates est une baffe dans la gueule de celles et ceux qui vivent par et pour la culture et la restauration. Alors oui, quoiqu’on en pense du vaccin : vaccinons-nous qu’on puisse enfin se retrouver !”, avait-il écrit sur sa page Instagram.



Samedi dernier, Nicolas Bedos, agacé par les polémiques, a pris une grande décision et a décidé de clôturer ses réseaux sociaux. “Voilà plusieurs mois que, tout au chagrin de la mort de mes parents, les réseaux sociaux servent de jardin en friche à mes rancoeurs personnelles et colères impulsives, m’offrant une tribune plus ou moins efficace au fléau du politiquement correct qui menace très gravement nos arts non-essentiels et la liberté d’expression si chère à mes aïeux”, a-t-il tout d’abord écrit avant d’ajouter : “Aujourd’hui, conscient des limites de l’expression directe et de la perversion médiatique qu’elle provoque, j’ai décidé de quitter les réseaux sociaux afin de me consacrer exclusivement à mon travail. Lui seul sera désormais autorisé à exprimer le regard que je pose sur notre société, nos stupeurs et nos doutes”. Quelques instants plus tard, Nicolas Bedos a conclu : “J’ai goûté à cette violence et je l’ai détestée. Adieu à tous, et vivement la réouverture des salles obscures, vivement la réouverture d’un monde où la Culture se considère”.