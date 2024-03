African Young Leaders Program : Lancement de la première édition de l’appel à candidatures

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) annonce le lancement de l’appel à candidatures pour la première édition de son programme intitulé «African Young Leaders Program».



Organisée en partenariat avec l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), cette première édition se déroulera du 06 au 08 mai 2024, à Benguerir au sein du campus de cette université.



Destiné aux leaders africains dynamiques âgés de 25 à 40 ans, originaires du continent africain et de sa diaspora, ce programme vise à accompagner la prochaine génération d’Africains dirigeants à travers un programme complet comprenant des ateliers, des événements de réseautage et des sessions interactives, souligne l’Agence marocaine de coopération.



La même source indique que ce programme ambitionne de réunir plus de 200 leaders africains dynamiques afin de créer une plateforme pour échanger des connaissances, encourager des discussions collaboratives et élaborer des plans stratégiques visant à résoudre les défis cruciaux auxquels l’Afrique est confrontée.



African Young Leaders Program s’articulera autour de plusieurs thématiques. A savoir : le développement du leadership, la formation en plaidoyer, des ateliers de planification stratégique et des activités de développement communautaire.



Les jeunes leaders africains répondant aux critères de sélection sont ainsi invités à participer à cette première édition, en s’inscrivant au programme avant le lundi 25 mars 2024 à travers le lien suivant : https://forms.um6p.ma/app/form?id=zLWKig



Alain Bouithy