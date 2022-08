Aéroports : plus de 9,8 millions de passagers à fin juillet

Les aéroports du Royaume ont enregistré, à fin juillet 2022, un volume de trafic commercial de 9.813.316 passagers à travers 89.648 mouvements aéroportuaires pour l'ensemble des aéroports, selon l'Office national des aéroports (ONDA). A fin juillet, les aéroports du Maroc continuent ainsi d’afficher des taux de récupération largement positifs par rapport à la même période de 2019, en accueillant 70% des passagers et 75% des mouvements aéroportuaires, indique l'Office dans un communiqué. Concernant le trafic aérien cumulé durant les sept premiers mois de 2022, l’aéroport Mohammed V a accueilli 3.699.215 passagers via 34.742 vols, soit des taux de récupération de l’ordre de 64% et de 67% respectivement, rapporte la MAP Durant le mois de juillet 2022, la plupart des aéroports ont atteint, voire dépassé, le volume du trafic aérien passagers enregistré durant la même période de 2019. Selon l'Office, la récupération se consolide durant les sept premiers mois pour les aéroports des régions du Nord et de l’Oriental qui ont enregistré des taux de récupération supérieurs ou égaux à 100% par rapport à la même période de 2019 (Tétouan : 378%, Oujda : 111%, Nador : 101%, Tanger : 95%). Pour le trafic international cumulé durant les sept premiers mois 2022, les aéroports du Royaume ont accueilli 8.703.885 passagers, soit un taux de récupération de 70% par rapport à la même période de 2019. Durant le mois de juillet, le trafic aérien international a enregistré 2.142.893 passagers, soit un taux de récupération de l’ordre de 101% par rapport à la même période de 2019. Les aéroports du Royaume ont enregistré, durant le mois de juillet 2022, un volume de trafic commercial de 2.365.929 passagers et de 18.912 vols, soit un taux de récupération par rapport à la même période de l'année 2019 de 98% pour les passagers et 94% pour les mouvements aéroportuaires, relève l'Office. De son côté, le fret aérien a enregistré, durant le mois de juillet, un taux de récupération de 68% par rapport à la même période de 2019. Il s’est établi à 5.323 tonnes. Pour le fret cumulé de janvier à fin juillet, il s'est affiché à 41.637 tonnes, soit un taux de récupération de 74%.