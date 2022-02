Aéroport de Laâyoune : Reprise des vols vers et depuis les Iles Canaries

Un avion de la RoyalAir Maroc (RAM) à destination de Las Palmas(Iles Canaries), avec à bord des membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger (MRE), a décollé lundi soir de l’aéroport Hassan I de Laâyoune. Ce vol marque la reprise des liaisons aériennes internationales dans cette plateforme aéroportuaire après plus de deux mois de suspension, en raison de la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), rapporte la MAP. L'Office national des aéroports (ONDA) a mis en place un plan pour accueillir les vols aériens et les passagers aux aéroports du Royaume dans les meilleures conditions et a déployé un ensemble de mesures pour fournir un accueil sain, rassurant et un parcours "healthy" aux passagers. Ces mesures concernent aussi bien la zone départ que la zone arrivée à travers le renforcement des opérations de nettoyage des installations aéroportuaires, la mise en place de distributeurs de gel désinfectant dans les différents points de l’aéroport, la mise en place de plaques en plastique aux bureaux d’enregistrement, le port obligatoire des masques parles passagers et tous les usagers des aéroports, et ce dans toutes les zones aéroportuaires et l’application des mesures de distanciation physique, à travers le marquage au sol, la réorganisation des files d’attente pour éviter le regroupement des passagers et la condamnation d’un siège sur le banc. Il s’agit également de mesurer la température corporelle des passagers avec des caméras thermiques installées au niveau de l’espace arrivée et de remplir la fiche sanitaire des passagers mise à disposition par les autorités concernées, qui peut être également remplie et imprimée à travers le site internet de l’ONDA. Al’aéroport Hassan I, l’opération s’est déroulée dans le respect total des mesures de précaution et du protocole sanitaire en vigueur pour garantir un accueil sécurisé et rassurant pour ces passagers, sous la supervision des autorités compétentes. Dans des déclarations à la MAP, plusieurs passagers ont fait part de leur satisfaction de regagner la mère patrie, assurant que le voyage s’est déroulé dans de bonnes conditions grâce aux efforts de l’ensemble des autorités et parties prenantes à cette opération. Le gouvernement avait annoncé récemment une batterie de mesures et dispositions, à partir du 7 février, pour garantir une mise en œuvre efficace de sa décision portant sur la réouverture des frontières aux vols, en provenance et à destination du Royaume. Prises conformément aux dispositions juridiques relatives à la gestion de l'état d'urgence sanitaire et sur la base des recommandations de la commission technique créée à cette fin, ces mesures portent sur l'obligation de présenter le pass vaccinal et le résultat négatif d’un test PCR de moins de 48H avant d’embarquer à bord de l’avion pour tous les voyageurs désirant accéder au territoire national, et la réalisation de tests rapides pour les passagers dès leur arrivée aux aéroports du Royaume. Elles concernent aussi la réalisation de tests PCR pour des groupes de voyageurs de manière aléatoire dès leur arrivée, la possibilité d'effectuer un test supplémentaire à l'hôtel ou au centre de résidence pour les touristes, après 48 heures de leur entrée au territoire national, la mise en place de mesures spéciales pour les cas positifs.