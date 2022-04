Aéroport de Laâyoune: Plus de 28.450 passagers entre le 7 février et le 31 mars

L'aéroport Hassan 1er de Laâyoune a accueilli 28.452 passagers durant la période allant du 7 février (1er jour de la reprise des vols internationaux) au 31 mars 2022, selon des données fournies par l'Office national des aéroports (ONDA).



Ce volume de trafic passagers représente un taux de récupération de 86% par rapport à la même période de l'année 2019, précise la même source dans un communiqué.



L'aéroport de Laâyoune a également enregistré, entre le 7 février et le 31 mars 2022, un total de 277 mouvements aéroportuaires, contre 385 durant la même période en 2019, soit un taux de récupération de 72%.



Sur le seul mois de mars, cette plateforme aéroportuaire a accueilli 16.420 passagers à travers 144 vols. Ce volume de trafic commercial représente un taux de récupération par rapport au mois de mars 2019 de 81% pour les passagers et 61% pour les mouvements aéroportuaires.



L’aéroport Hassan 1er, qui s’étend sur une superficie de 5.500 m2 avec une capacité de 500.000 passagers par an, offre 138 emplois directs et indirects, répartis entre les cadres de l’ONDA et les salariés des entreprises de prestation de services.



Les aéroports du Maroc ont accueilli 2.228.723 passagers à travers 21.330 vols aériens, durant la période allant du 7 février au 31 mars 2022.