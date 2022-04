Aéroport Nador-El Aroui : 95.370 passagers entre le 7 février et le 31 mars

L'aéroport de Nador-El Aroui a accueilli un total de 95.370 passagers au cours de la période allant du 7 février (1er jour de reprise des vols internationaux) au 31 mars 2022, indique l'Office national des aéroports (ONDA).



Ce volume de trafic passagers représente un taux de récupération de 105% par rapport à la même période de l'année 2019 (91.108 passagers), souligne l’ONDA dans un communiqué.

Le même aéroport a enregistré, entre le 7 février et le 31 mars 2022, un total de 1.006 mouvements aéroportuaires, contre 735 mouvements durant la période similaire de 2019, soit un taux de récupération de 137%, rapporte la MAP.



Pour le seul mois de mars, cet aéroport a accueilli 61.843 passagers à travers 642 vols. Ce volume de trafic commercial représente un taux de récupération de 116% pour les passagers et de 152% pour les mouvements aéroportuaires, en comparaison avec le même mois de 2019.



L’aéroport de Nador-El Aroui occupe la 7ème place à l’échelle nationale en termes de volume du trafic aérien passagers et de mouvements aéroportuaires.

Les aéroports du Royaume ont accueilli 2.228.723 passagers à travers 21.330 vols aériens, durant la période allant du 7 février au 31 mars 2022.



Pendant le mois de mars, les aéroports marocains ont enregistré un volume de trafic commercial de 1.452.030 passagers et 13.543 vols, soit un taux de récupération par rapport à la même période de l'année 2019 de 70% pour les passagers et de 80% pour les mouvements aéroportuaires.



Sur les 26 aéroports ouverts à la circulation aérienne, 17 aéroports uniquement ont été desservis depuis la réouverture de l’espace aérien national, fait savoir l’ONDA.

A noter que les aéroports des régions du Nord et de l’Oriental ont connu les plus fortes progressions, avec des taux de récupération dépassant les 100%.