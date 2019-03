“Adios Carmen” de Mohamed Amin Benamraoui projeté à Panama City

Le film marocain "Adios Carmen" du réalisateur Mohamed Amin Benamraoui vient d’être projeté à Panama City, dans le cadre des activités culturelles du Mois de la Francophonie. Le long métrage a été présenté par l'ambassadeur du Maroc au Panama, Oumama Aouad qui a rappelé le contexte historique du film, notant que grâce à la Marche Verte, qui a mobilisé plus de 350.000 volontaires marocains, le Royaume a recouvré son intégrité territoriale.

Le film a tenu en haleine un public hétéroclite. Parmi l'assistance figuraient des hommes politiques, des diplomates ainsi que les magistrates de la Cour suprême Gisela Agurto et Nelly Cedeño de Paredes, et le chef du département de la diplomatie culturelle, Francisco Márquez.

"Adios Carmen" est un film d'auteur qui a obtenu de nombreuses récompenses à l’international, notamment le "Prix du public" du Festival du cinéma méditerranéen.

Tourné en langue amazighe et sous-titré en espagnol, le long métrage plonge le public dans la région du Rif en 1975, une année cruciale pour le Maroc avec l'organisation de la Marche Verte, qui permettra au Royaume de recouvrer ses provinces du Sud. Le Long métrage a été projeté dans la salle des conférences du musée du site archéologique de Panamá Viejo, dans le cadre de la célébration des 500 ans de la vieille ville fondée en 1519 par les colons espagnols.