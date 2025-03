Activités intenses du secteur des avocats ittihadis durant le Ramadan

Le secteur des avocats ittihadis a programmé plusieurs activités et rencontres durant ce mois sacré sur des sujets ayant trait au domaine. Après la conférence organisée hier à Béni Mellal sur le projet de loi organique n°97-15 fixant les conditions et les modalités d’exercice du droit de grève, le secteur des avocats ittihadis organise successivement des conférences sur le projet de Code de procédure pénale le 19 mars à Rabat et le 22 dudit mois à Agadir, et le rôle des avocats dans l’édification démocratique le 21 courant à Casablanca.