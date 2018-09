Action de nettoyage et de sensibilisation au marché de Benjdia

Ce dimanche, le marché de Benjdia et ses abords accueilleront une action de nettoyage et de sensibilisation entre 10h30 et 11h30, avec pour objectif principal de «sensibiliser les commerçants et les clients du marché au maintien de la propreté des lieux et à la réduction des emballages à usage unique et donc d’utiliser des paniers, des sacs ou des boîtes réutilisables».

Le groupe "Action Casa" à l’origine de cette initiative qui devrait se limiter à une zone restreinte du marché, demande à toute personne désireuse d’y participer de venir munie d’un kit de nettoyage, comprenant un sac en plastique et des gants de cuisine ou de jardinier. L’entrée principale du marché sera le point de rassemblement. L’évènement comprendra également une collation zéro déchet qui se tiendra en face de l’immeuble "La Liberté". Evidemment, toute contribution est la bienvenue. Sans emballage si possible.

Le groupe ‘’Action Casa’’ qui se définit comme «une communauté bienveillante de citoyens casablancais bénévoles qui souhaitent participer activement et régulièrement à la réhabilitation du civisme et de la qualité de vie à Casablanca» a fait du triptyque «Propreté, solidarité et civisme» sa ligne de conduite.

Une ligne qui puise sa source dans «la dégradation alarmante de notre cadre de vie» comme cela est indiqué dans sa charte consultable sur Facebook. Ainsi, animée par l’envie d’agir, la communauté espère également être un exemple aux yeux des enfants et des concitoyens, dans l’objectif de les inciter à adopter un comportement responsable envers la ville et la société.

Pour arriver à ses fins, le groupe ‘’Action Casa’’ organise plusieurs actions pédagogiques pour la lutte contre les incivilités, des actions sur le terrain visant à contribuer à la propreté de la ville, ainsi que des actions de sensibilisation sur des thématiques particulières telles que les premiers secours, l’hygiène, les gestes éco-citoyens, le non gaspillage de l’eau, le traitement des déchets domestiques et verts et la sécurité.