“Achoura” de Talal Selhami remporte le GP du Festival Hard:Line

Le film marocain "Achoura-La nuit des enfants" du réalisateur Talal Selhami a remporté le Grand Prix du Festival Hard:Line organisé dans la ville allemande de Regensburg le week-end dernier.

L'histoire du film débute avec quatre enfants qui s’amusent à se faire peur dans la campagne marocaine. Pour jouer, ils se rendent dans une maison habitée par des légendes urbaines.

L’un d’eux disparaît alors mystérieusement. 25 ans plus tard, on retrouve les trois enfants devenus adultes. Tous ont refoulé le souvenir de ce jour où leur ami avait disparu, jusqu’à sa réapparition qui coïncide avec l’enlèvement de plusieurs enfants.

Dans la distribution de ce long-métrage d’horreur tourné entre Casablanca et Mohammedia, on retrouve les acteurs Sofia Manousha, Younes Bouab, Omar Lotfi ou encore Ivan Gonzalez.

Le film compte plus de 260 plans d’effets spéciaux numériques, ce qui est une première historique pour une production cinématographique marocaine.

Lors de la dernière édition du Festival national du film de Tanger, "Achoura-La nuit des enfants", produit par Lamia Chraïbi, avait été récompensé dans la catégorie de “Meilleure production”.

Depuis sa présentation officielle, le film a participé à plusieurs festivals internationaux d’horreur, notamment à Paris, Bruxelles, Séoul et Los Angeles. Talal Selhami a réalisé plusieurs courts métrages : Patient X (2003), La Victime du passé (2004), Etrange ? (2004), Conséquence d’un casse (sans grandes incidences) (2005) Sinistra (2006) et Partir en fumée (2007). En 2012, il tourne un documentaire, Mekkeh : The Futur in 3D.

En 2010, il tourne son premier long métrage, Mirages, suivi de The Théâtre Bizarre 2 : Grand Guignol et The Oasis en 2012, Conflict of Interest en 2013.