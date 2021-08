Accident mortel

Deux personnes ont trouvé la mort et cinq autres ont été blessées, dont deux grièvement, dans un accident de la circulation survenu samedi à Talmaadret relevant de la commune d'Abyanou (province de Guelmim), apprend-on auprès des autorités locales.



L'accident s'est produit vers 13h30 sur la route nationale n° 1 reliant Guelmim et Agadir, à la suite d'une collision entre un grand taxi en provenance de la ville de Tan Tan et un camion venant en sens inverse, précise-t-on de mêmes sources.



Cet accident a fait deux morts, dont le chauffeur du taxi et l'un des passagers, un enfant âgé de 15 ans, tandis que deux passagers ont été grièvement blessés, y compris un adolescent de 16 ans.



Les personnes blessées ont été transportées à l'hôpital régional de Guelmim pour recevoir les soins nécessaires.