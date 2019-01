Un appel a été lancé lors d'une rencontre organisée, dimanche à Fès, pour la mise en place d'une stratégie relative au renforcement de l'accès à l'information au niveau local en faveur des jeunes, notamment.

Sanctionnant des sessions de formation et des séminaires organisés par l’Association ‘’Citoyen de rue’’ dans le cadre du projet ''pour un meilleur accès des jeunes à l’information relative à la chose locale’’, la "Déclaration de Fès sur l’accès à l’information" recommande, la création de forums pour permettre aux jeunes d'exprimer leurs points de vue et d'exposer les problèmes auxquels ils sont confrontés.

Elle a également mis l'accent sur la nécessité d'élaborer au niveau local des programmes en faveur des jeunes en cohésion avec la politique de l'Etat en la matière, de diffuser les informations traitant des questions relatives aux jeunes par les établissements publics et les collectivités territoriales et d'accorder plus d'importance à la jeunesse dans les médias.

Concernant l'accès du grand public à l'information, la "Déclaration de Fès" appelle à la mise en place d'une stratégie pour la concrétisation du droit à l'accès à l'information en application de la loi 31-13 et la création d'une cellule administrative chargée de réceptionner les demandes à cet effet au niveau de chaque commune ainsi qu'un site électronique où seront publiées toutes les informations communales.

L'accent a été mis également sur le renforcement des efforts de la société civile en matière de plaidoyer et la nécessité de consolider l'accès des médias à l'information locale et le développement du volet de la sensibilisation en ce qui concerne le droit d'accès à l'information.